Форвард збірної України Владислав Ванат офіційно став гравцем іспанської Жирони. 22-річний футболіст встиг дати перше інтерв'ю клубній пресслужбі.

В останній день трансферного вікна в Іспанії Жирона оголосила про підписання Владислава Ваната. "Біло-червоні" погодилися сплатити "Динамо" солідну компенсацію, пише 24 Канал.

Що Ванат пообіцяв фанатам Жирони?

Новачок Жирони у першому інтерв'ю клубній пресслужбі поділився своїми емоціями.

"У мене хороші відчуття, це хороша можливість для мене прийти в цей клуб, і я дуже щасливий. Я подивився багато ігор Жирони, тому що тут грають багато українських гравців", – зауважив Ванат.

Форвард зізнався, що напередодні трансферу розмовляв з Віктором Циганковим. Партнер по збірній України вплинув на його рішення.

Віктор Циганков сказав мені: "Приїжджай до Жирони". Так, він був у Динамо, коли я був молодий, і він був одним з лідерів команди. Він сказав мені кілька слів, а потім написав: "Приходь до мене, ми будемо грати разом",

– розповів Ванат.

Владислав зауважив, що наразі в Україні рівень футболу знизився через війну. Однак останнім часом з'явилося багато нових клубів і команд.

Крім того, форвард назвав свої сильні якості, відмітивши бомбардирські здібності.

"Як гравець – я швидкий і можу забивати багато голів. Думаю, можу тікати за спини захисникам і грати з командою, намагатися віддавати асисти і забивати в кожному матчі.

Так, я думаю, Ла Ліга – це найкращий варіант для мене, тому що тут хороший технічний футбол", – сказав Ванат.

Довідка. Жирона заплатила за перехід Владислава Ваната 20 мільйонів євро. Контракт форварда з іспанським клубом розрахований на п'ять років.

Скільки українців гратиме у Жироні?

З переходом Владислава Ваната українська діаспора у Жироні збільшилася до трьох.

За іспанський клуб вже третій рік виступає Віктор Циганков. Українець став одним з лідерів команди.

20-річний воротар Владислав Крапивцов приєднався до "жиронців" на початку 2025 року. За цей час він встиг зіграти чотири матчі за основну команду.

Раніше за Жирону виступав Артем Довбик. За підсумком сезону-2023/24 форвард став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги.

