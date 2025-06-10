Экс-супруга скандального форварда развеяла домыслы о романе с одноклубником Довбика

Недавно в сети появились слухи о новом романе Ванды Нары. Бывшую жену Мауро Икарди заподозрили в отношениях с полузащитником Ромы.

Пользователи социальных сетей связывали Нару с Леандро Паредесом. Девушка отреагировала на слухи о романе с одноклубником Довбыка, сообщает 24 канал со ссылкой на AS.

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Что сказала Нара о романе с Паредесом

В сети появилось видео, где Ванда Нара вместе с Леандро Паредесом играет в бассейне. На кадрах видно, как футболист Ромы держит девушку, они смеются, а также, вероятно прыгают в воду.

Этот эпизод с видео быстро разлетелся по социальным сетям. А также вызвали бурное обсуждение среди фанатов Ванды Нары и Леандро Паредеса.

Паредес и Нара на совместном отдыхе:

Ванда Нара опровергла слухи и фанатские домыслы относительно романа с Леандро Паредесом. Модель заявила, что это видео было снято в то время, когда полузащитник Ромы выступал вместе с ее экс-супругом Мауро Икарди в Париже.

Нара назвала это "кампанией манипуляций и насилия в ее сторону". Ванда заверила, что видео, которое слили в соцсети, сняла жена Паредеса в дружеском контексте.

Модель развеяла слухи, находясь в аэропорту Буэнос-Айреса, вернувшись домой после отдыха в Европе.

Ванда Нара заявила, что видео с Леандро Паредесом – "не сенсация". Со слов модели, это просто воспоминание о жизни в Париже. Никаких романтических отношений с футболистом у нее не было.

Ранее новая девушка Мауро Икарди опубликовала соблазнительные фото, которые сделала во время отдыха на пляже.