Трагедия во Франции: 22-летний футболист скончался во время тренировки

Французский футбол потрясла трагическая новость. 22-летний защитник Ванис Онсор скончался в результате остановки сердца прямо во время тренировки своей команды.

Трагедия произошла утром 11 ноября около 10:00 по местному времени на тренировочном поле острова Реюньон. Там тренировался клуб Сен-Дени, за который Онсор выступал с января 2026 года, сообщает FC Rouen 1899 в сети Х.

Что известно о трагедии

Во время тренировки у футболиста внезапно остановилось сердце и прекратилось дыхание. На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи, которая в течение 45 минут проводила реанимационные мероприятия.

К сожалению, все попытки медиков вернуть игрока к жизни оказались безуспешными. Онсор скончался на месте.

Трагедия произошла на острове в Индийском океане, имеющем статус заморского департамента Франции.

Онсор был воспитанником Руана

Ванис Онсор начинал свою футбольную карьеру в системе французских клубов Руан и Гавр. В сезоне 2023/24 он даже дебютировал за основную команду Руана, за которую провел три матча и забил один гол в третьем по силе дивизионе Франции.

Закрепиться на высшем уровне французского футбола защитнику не удалось. В начале 2026 года он присоединился к Сен-Дени, представляющему остров Реюньон.

После смерти футболиста клуб выразил соболезнования его семье, близким и всем, кто знал спортсмена. Особое внимание уделили партнерам Онсора и сотрудникам команды, которые стали свидетелями трагедии. Для них организовали психологическую поддержку.

Напомним, недавно еще одна футбольная трагедия произошла в Испании, где после столкновения с вратарем соперников скончался игрок ФК Тенерифе Хесус де Мигель.