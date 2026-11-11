Трагедия во Франции: 22-летний футболист скончался во время тренировки

Ванис Онсор скончался во время тренировки / Фото ФК "Руан"
Французский футбол потрясла трагическая новость. 22-летний защитник Ванис Онсор скончался в результате остановки сердца прямо во время тренировки своей команды.
Трагедия произошла утром 11 ноября около 10:00 по местному времени на тренировочном поле острова Реюньон. Там тренировался клуб Сен-Дени, за который Онсор выступал с января 2026 года, сообщает FC Rouen 1899 в сети Х.
Что известно о трагедии
Во время тренировки у футболиста внезапно остановилось сердце и прекратилось дыхание. На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи, которая в течение 45 минут проводила реанимационные мероприятия.
К сожалению, все попытки медиков вернуть игрока к жизни оказались безуспешными. Онсор скончался на месте.
Трагедия произошла на острове в Индийском океане, имеющем статус заморского департамента Франции.
Онсор был воспитанником Руана
Ванис Онсор начинал свою футбольную карьеру в системе французских клубов Руан и Гавр. В сезоне 2023/24 он даже дебютировал за основную команду Руана, за которую провел три матча и забил один гол в третьем по силе дивизионе Франции.
Закрепиться на высшем уровне французского футбола защитнику не удалось. В начале 2026 года он присоединился к Сен-Дени, представляющему остров Реюньон.
После смерти футболиста клуб выразил соболезнования его семье, близким и всем, кто знал спортсмена. Особое внимание уделили партнерам Онсора и сотрудникам команды, которые стали свидетелями трагедии. Для них организовали психологическую поддержку.
Напомним, недавно еще одна футбольная трагедия произошла в Испании, где после столкновения с вратарем соперников скончался игрок ФК Тенерифе Хесус де Мигель.
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