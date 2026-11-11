Трагедія у Франції: 22-річний футболіст помер під час тренування

Adv

Трагедія сталася вранці 11 листопада близько 10:00 за місцевим часом на тренувальному полі острова Реюньйон. Там займався клуб Сен-Дені, за який Онсор виступав із січня 2026 року, повідомляє FC Rouen 1899 у мережі Х.

Що відомо про трагедію

Під час тренування у футболіста раптово зупинилося серце та дихання. На місце події оперативно прибула бригада швидкої допомоги, яка протягом 45 хвилин проводила реанімаційні заходи.

На жаль, усі спроби медиків повернути гравця до життя виявилися безуспішними. Онсор помер на місці.

Трагедія сталася на острові в Індійському океані, який має статус заморського департаменту Франції.

Онсор був вихованцем Руана

Ваніс Онсор розпочинав футбольний шлях у системі французьких клубів Руан та Гавр. У сезоні 2023/24 він навіть дебютував за основну команду Руана, за яку провів три матчі та забив один гол у третьому за силою дивізіоні Франції.

Закріпитися на найвищому рівні французького футболу захисникові не вдалося. На початку 2026 року він приєднався до Сен-Дені, який представляє острів Реюньйон.

Після смерті футболіста клуб висловив співчуття його родині, близьким і всім, хто знав спортсмена. Особливу увагу приділили партнерам Онсора та працівникам команди, які стали свідками трагедії. Для них організували психологічну підтримку.

Нагадаємо, нещодавно ще одна футбольна трагедія сталася в Іспанії, де після зіткнення з воротарем суперників помер гравець ФК Тенеріфе Хесус де Мігель.