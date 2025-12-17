Экс-футболист сборной Украины с семьей едва не погиб в ДТП: авто зажало между фурами
- Экс-футболист сборной Украины Василий Кравец с семьей попал в ДТП на трассе М-06 "Киев – Чоп", где их авто зажало между фурами.
- Все пассажиры легкового авто, включая женщину 1996 года рождения и ее дочь 2020 года рождения, были спасены и доставлены в больницу, водители грузовиков не пострадали.
Защитник Металлиста 1925 Василий Кравец вместе с семьей попал в серьезное ДТП. Авария с участием футболиста и его семьи могла закончиться трагедией.
Экс-игрок сборной Украины рассказал об инциденте. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на страницу Кравца в инстаграме.
Что известно о ДТП с участием Кравца?
Футболист Металлиста 1925 на своей странице в инстаграме поделился видео с места происшествия. Он также оставил подпись со словами благодарностями.
Я благодарю бога, что спас наши жизни! Спасибо всем за поддержку, все живы,
– написал Кравец.
Момент аварии с участием Кравца: смотрите видео
Также в своем инстаграме инцидент прокомментировала жена футболиста Ярина Кравец.
"Это мы... И мы чудом Божьим остались живы... Нас зажало между фурами... От машины ничего не осталось!" Это настоящее чудо божье, я не понимаю, как мы остались живы", – написала жена Кравца.
Где произошла авария?
По информации ГСЧС, авария произошла 16 декабря в 18:08 на трассе М-06 "Киев – Чоп" возле села Тараканов, что в Дубенском районе. ДТП произошло с участием трех грузовых и легкового автомобилей.
В легковом авто были зажаты двое пассажиров в результате столкновения. С помощью специального оборудования спасателям удалось деблокировать женщину 1996 года рождения и ее дочь 2020 года рождения.
Еще один из участников ДТП смог выбраться самостоятельно. Всех пострадавших доставили в Дубенской городской больницы. Относительно водителей грузовых автомобилей – то они не пострадали.
Что известно о футбольной карьере Кравца?
Кравец является воспитанником академии Карпат, где в 2014 году начал профессиональную карьеру в составе взрослой команды. Позже он перешел в испанский Луго, откуда перебрался в Леганес.
Защитник также успел поиграть в польском Лехе и испанском Спортинге. В Украину он вернулся в 2022 году, подписав контракт с Ворсклой, но уже через год перебрался в Днепр-1.
В 2024 году Кравец перешел в Полесье, а в июне того же года сменил клубную прописку. Футболист присоединился к харьковскому Металлисту 1925.
С 2012 года он выступал за юношеские и молодежные сборные Украины. В 2018 году Кравца вызвали во взрослую команду "сине-желтых", но футболист так и не дебютировал за основную национальную сборную.