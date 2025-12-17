Ексфутболіст збірної України із сім'єю ледь не загинув у ДТП: авто затиснуло між фурами
- Ексфутболіст збірної України Василь Кравець із сім'єю потрапив у ДТП на трасі М-06 "Київ – Чоп", де їх авто затиснуло між фурами.
- Усі пасажири легкового авто, включаючи жінку 1996 року народження та її доньку 2020 року народження, були врятовані та доставлені до лікарні, водії вантажівок не постраждали.
Захисник Металіста 1925 Василь Кравець разом з родиною потрапив у серйозну ДТП. Аварія за участі футболіста та його сім'ї могла закінчитися трагедію.
Ексгравець збірної України розповів про інцидент. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку Кравця в інстаграмі.
Що відомо про ДТП за участі Кравця?
Футболіст Металіста 1925 на своїй сторінці в інстаграмі поділився відео з місця події. Він також залишив підпис зі словами подяками.
Я дякую богу, що врятував наші життя! Дякую всім за підтримку, всі живі,
– написав Кравець.
Момент аварії за участі Кравця: дивіться відео
Також у своєму інстаграмі інцидент прокоментувала дружина футболіста Ярина Кравець.
"Це ми... І ми чудом Божим залишились живі... Нас затиснуло між фурами... Від машини нічого не залишилось! Це справжнє чудо боже, я не розумію, як ми залишились живі", – написала дружина Кравця.
Де сталася аварія?
За інформацією ДСНС, аварія сталася 16 грудня о 18:08 на трасі М-06 "Київ – Чоп" біля села Тараканів, що у Дубенському районі. ДТП відбулася за участі трьох вантажних та легкового автомобілів.
У легковому авто були затиснуті двоє пасажирів унаслідок зіткнення. За допомогою спеціального обладнання рятувальникам вдалося деблокувати жінку 1996 року народження та її доньку 2020 року народження.
Ще один з учасників ДТП зміг вибратися самостійно. Усіх постраждали доправили до Дубенської міської лікарні. Щодо водіїв вантажних автомобілей – то вони не постраждали.
Що відомо про футбольну кар'єру Кравця?
Кравець є вихованцем академії Карпат, де у 2014 році почав професійну кар'єру у складі дорослої команди. Пізніше він перейшов в іспанський Луго, звідки перебрався у Леганес.
Захисник також встиг пограти у польському Леху та іспанському Спортінгу. В Україну він повернувся у 2022 році, підписавши контракт з Ворсклою, але вже через рік перебрався у Дніпро-1.
У 2024 році Кравець перейшов у Полісся, а у червні того ж року змінив клубну прописку. Футболіст приєднався до харківського Металіста 1925.
З 2012 року він виступав за юнацькі та молодіжні збірні України. У 2018 році Кравця викликали до дорослої команди "синьо-жовтих", але футболіст так і не дебютував за основну національну збірну.