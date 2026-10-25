"Еще раз попробовать": Ломаченко объяснил, почему решил вернуться в бокс

Ломаченко по-прежнему планирует завоевать статус абсолютного чемпиона мира по боксу. Об этом 38-летний спортсмен рассказал в интервью DAZN Boxing.

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Что сказал Ломаченко о своем будущем

Украинец посетил вечер бокса в американском Сан-Антонио, где поделился с журналистами своими планами.

Однажды я проснулся и подумал: сейчас мне 38 лет, и нужно еще раз попробовать стать абсолютным чемпионом. Ведь если мне будет уже 40 или 41 год, тогда станет слишком поздно. Именно поэтому я принял решение вернуться– сказал Ломаченко.

Отметим, что главным поединком вечера стал бой во втором полулегком весе (до 58,96 килограмма), в котором О’Шаки Фостер победил Эмануэля Наваррете. На кону стояли пояса WBO, WBC и IBF.

Что еще известно о возвращении Ломаченко

Он не проводил официальных поединков с мая 2024 года. Последним соперником двукратного олимпийского чемпиона был австралиец Джордж Камбосос. Бой завершился в 11-м раунде в пользу украинца.

О завершении карьеры боксер объявил в июне 2025 года. Правда, уже через 11 месяцев стало известно, что Ломаченко планирует вернуться на профессиональный ринг.

Мыслями о возобновлении карьеры Ломаченко для 24 Канала поделился бывший обладатель титула WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 килограмма) Виктор Постол.