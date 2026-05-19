Ломаченко может провести бой с чемпионом мира

Василий Ломаченко сообщил о возобновлении своей профессиональной карьеры и возвращении на ринг. Он уже начал поиск потенциальных соперников.

Украинский боксер уже выбрал своего первого оппонента для будущего поединка. Об этом журналист Майк Коппинджер сообщил в программе Inside Ring Show.

Кто может стать соперником Ломаченко после возвращения?

После паузы, вызванной проблемами со спиной, украинец нацелен исключительно на "громкие" бои. Главной целью Ломаченко стал действующий чемпион мира во втором полулегком весе по версиям WBO и IBF Эммануэль Наваррете. Мексиканец свой последний бой провел в конце февраля, одолев техническим нокаутом в 11-м раунде Эдуардо Нуньеса.

В случае победы над Наваррете, Ломаченко планирует выйти на большой бой против звездного американца Джервонты Дэвиса. Переговоры между командами Ломаченко и Дэвиса уже проходили в конце 2024 года, но тогда стороны не пришли к согласию. Сам Дэвис свой последний поединок провел год назад против Ламона Роача-младшего (бой завершился вничью), а его запланированная встреча с Джейком Полом сорвалась из-за юридических проблем американца, связанные с обвинениями в домашнем насилии.

Кто такой Василий Ломаченко?

По данным BoxRec, двукратный олимпийский чемпион (Пекин 2008 и Лондон 2012) Ломаченко провел в профессиональном боксе 21 поединок, одержав 18 побед, из которых 12 нокаутом, и потерпев 3 поражения от Орландо Салидо, Теофимо Лопеса и Девина Хейни. Последнюю победу спортсмен одержал в мае 2024 года над Джорджем Камбососом-младшим.

Несмотря на значительные спортивные достижения, публичный образ Ломаченко в Украине остается неоднозначным. Боксер является известным сторонником УПЦ (Московского патриархата) и неоднократно критиковался из-за размытой позиции относительно российско-украинской войны, публикацию видео с участием российских спецназовцев в 2020 году и ряд противоречивых высказываний, что вызвало негативную реакцию части украинских болельщиков.

12 мая 2026 года завершился многолетний контракт Ломаченко с промоутерской компанией Top Rank. Ранее, 5 июня 2025 года, боксер объявил о завершении карьеры, заявив, что "вешает перчатки на гвоздь". Впрочем, он планирует вернуться на ринг осенью 2026 года.