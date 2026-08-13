В ноябре украинский боксер может выйти на ринг против лидера рейтинга WBO Чарли Суареса. Шансы бывшего чемпиона на завоевание титулов WBO и IBF оценил Виктор Постол, пишет 24 Канал.

Мнение Постола о бое Наваррете – Ломаченко

Поединок против филиппинца Суареса откроет Ломаченко путь к действующему чемпиону Эмануэлю Наваррете, который и сам заявлял о желании сразиться с именитым соперником.

Виктор Постол видит в таком "матче" выгоду для боксера из Одесской области.

Если Ломаченко одержит победу над Суаресом, то они действительно сразятся с Наваррете, и я на сто процентов убежден, что Ломаченко выиграет. Видел, как Наваррете боксировал против Дениса Беринчика в проигранном бою. Ломаченко сильнее Беринчика, поэтому точно отдаю предпочтение Василию,

– считает Виктор Постол.

Бывший чемпион мира в весовой категории до 63,5 килограммов отметил, что не видит у 31-летнего Наваррете достаточного набора навыков для того, чтобы создать проблемы Ломаченко. Единственным серьезным оружием мексиканца эксперт считает хороший удар.

Отметим, что Эмануэль Наваррете в 2024 году уступил раздельным решением судей Денису Беринчику в бою за титул WBO в легком весе.

Какие карьерные перспективы открываются перед Ломаченко

Украинец не выходил на ринг с мая 2024 года. Тогда он победил австралийца Джорджа Камбососа и завоевал титул IBF в легком весе.

Поединки против Суареса и Наваррете, скорее всего, могут быть организованы на одну весовую категорию ниже. Если 38-летний Ломаченко выиграет в этих противостояниях, у него появится шанс включиться в гонку за звание абсолютного чемпиона.

Ранее наш земляк дважды проигрывал в поединках за статус "абсолютного" чемпиона. Это произошло в 2020 году против Теофимо Лопеса и в 2023 году в бою с Девином Хейни.