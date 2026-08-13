У листопаді український боксер може вийти на ринг проти першого номеру WBO Чарлі Суареса. Шанси колишнього чемпіона на завоювання титулів WBO та IBF оцінив Віктор Постол, пише 24 Канал.

Думка Постола про бій Наваррете – Ломаченко

Поєдинок проти філіппінця Суареса відкриє шлях Ломаченку до чинного чемпіона Емануеля Наваррете, який і сам заявляв про бажання побитись проти іменитого опонента.

Віктор Постол бачить у такому "матчапі" вигоду для боксера з Одеської області.

Якщо Ломаченко здобуде перемогу проти Суареса, то вони дійсно зійдуться з Наваррете і я переконаний на сто відсотків, що Ломаченко виграє. Бачив як Наваррете боксував проти Дениса Берінчика у програному бою. Ломаченко сильніший за Берінчика, тому точно віддаю перевагу Василю,

– вважає Віктор Постол.

Колишній чемпіон світу у ваговій категорії до 63,5 кілограмів зазначив, що не бачить у 31-річного Наваррете достатнього набору навичок для того, щоб створити проблеми Ломаченку. Єдиною солідною зброєю мексиканця експерт вважає хороший удар.

Зазначимо, що Емануель Наваррете у 2024-му поступився роздільним рішенням суддів Денису Берінчику у бою за титул WBO у легкій вазі.

Які кар’єрні розклади відкриваються перед Ломаченком

Українець не виходив на ринг з травня 2024 року. Тоді він переміг австралійця Джорджа Камбососа та виграв титул IBF у легкій вазі.

Поєдинки проти Суареса та Наваррете, швидше за все, можуть бути організовані на одну вагову категорію нижче. Якщо 38-річний Ломаченко виграє у цих протистояннях він матиме шанс включитись у гонку за званням абсолютного чемпіона.

Раніше наш земляк двічі програвав у поєдинках за статус "абсолюта". Сталось це у 2020-му проти Теофімо Лопеса та у 2023 році у бою з Девіном Хейні.