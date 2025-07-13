Известный украинский боксер призывает Зеленского вернуть гражданство Онуфрию

Украинский боксер Василий Ломаченко неоднократно выделялся своими заявлениями в защиту УПЦ МП. На этот раз он в очередной раз опубликовал провокационный пост, в котором призвал вернуть митрополиту Онуфрию украинское гражданство.

Василий Ломаченко поделился странной видеозаписью в фейсбуке. С помощью него он в очередной раз призывает вернуть украинское гражданство митрополиту Онуфрию, которого его лишили еще 2 июля, пишет 24 Канал со ссылкой на Василия Ломаченко.

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Ломаченко в очередной раз защитил Онуфрия

Бывший чемпион мира считает Онуфрия человеком, которого поставил Господь на свое место для равновесия борьбы с врагами. Он в типичном для себя стиле уже цитировал Библию и пожелал всем мира.

На этот раз он выложил видео, где боевой медик и волонтер ВСУ осуждает действия Владимира Зеленского и призывает вернуть митрополиту Онуфрию гражданство Украины.

Обращение к Зеленскому: смотрите видео

Напомним, что Василий Ломаченко в начале июня 2025 года объявил о завершении карьеры.