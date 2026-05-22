Ломаченко обещают чемпионский бой после возвращения

Василий Ломаченко может сразу получить титульный шанс после возможного возвращения на ринг. В WBO уже намекнули на готовность организовать бой украинца за чемпионский пояс.

Промоутеры и функционеры продолжают обсуждать будущее украинского боксера после паузы в карьере. Похоже, авторитет Ломаченко до сих пор настолько велик, что ему готовы открыть двери к чемпионскому поединку без долгого пути, сообщили на странице WorldBoxingOrg в сети Х.

С кем может выйти на бой Ломаченко?

Президент WBO в Латинской Америке Густаво Оливери заявил, что организация поддержит титульный бой для Василия Ломаченко, если тот решит вернуться на ринг. Речь идет о возможном поединке против Эмануэля Наваррете.

По словам функционера, авторитет украинца и его достижения позволяют рассматривать такой вариант без лишних преград. В то же время окончательное решение будет зависеть от самого Ломаченко и его готовности возобновить карьеру.

Когда Ломаченко может вернуться?

В последнее время вокруг будущего украинского чемпиона появляется все больше слухов. После длительной паузы фанаты активно обсуждают возможный камбэк двукратного олимпийского чемпиона.

Легендарный украинский тренер по боксу Дмитрий Сосновский, который готовил Ломаченко к Олимпиаде-2012 в Лондоне, заявил, что не удивлен желанием Василия снова выйти в ринг.

По словам специалиста, украинец остается чрезвычайно квалифицированным боксером, который может стремиться к статусу абсолютного чемпиона мира.