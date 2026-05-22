Промоутери та функціонери продовжують обговорювати майбутнє українського боксера після паузи у кар’єрі. Схоже, авторитет Ломаченка досі настільки великий, що йому готові відкрити двері до чемпіонського поєдинку без довгого шляху, повідомили на сторінці WorldBoxingOrg у мережі Х.

З ким може вийти на бій Ломаченко?

Президент WBO у Латинській Америці Густаво Олівері заявив, що організація підтримає титульний бій для Василь Ломаченко, якщо той вирішить повернутися на ринг. Мова йде про можливий поєдинок проти Емануеля Наваррете.

За словами функціонера, авторитет українця та його досягнення дозволяють розглядати такий варіант без зайвих перепон. Водночас остаточне рішення залежатиме від самого Ломаченка та його готовності відновити кар’єру.

Коли Ломаченко може повернутися?

Останнім часом навколо майбутнього українського чемпіона з'являється все більше чуток. Після тривалої паузи фанати активно обговорюють можливий камбек дворазового олімпійського чемпіона.

Легендарний український тренер з боксу Дмитро Сосновський, який готував Ломаченка до Олімпіади-2012 в Лондоні, заявив, що не здивований бажанням Василя знову вийти в ринг.

За словами фахівця, українець залишається надзвичайно кваліфікованим боксером, який може прагнути статусу абсолютного чемпіона світу.