"Я приеду в Украину": Ломаченко получил предложение после возвращения в бокс
- Экс-чемпион Василий Ломаченко планирует вернуться на ринг осенью 2026 года после решения проблем со здоровьем.
- Боксер Кейшон Дэвис выразил готовность встретиться с Ломаченко в бою после его возвращения.
Василий Ломаченко завершил профессиональную карьеру в 2025 году. Однако сейчас он рассматривает возможность возвращения в бокс.
Бывший чемпион мира в легком весе Кейшон Дэвис прокомментировал эти предположения. Об этом сообщили Fight Hub TV в социальной сети X.
Смотрите также Скандалил с Притулой и Стерненко, зашкварился из-за УПЦ МП: что известно о Василии Ломаченко
Кто предложил бой Ломаченко после возвращения?
Известный боксер заявил, что готов встретиться в ринге с Ломаченко после его возвращения.
Лома, проведи свой первый бой после возвращения против меня. Давай, сделаем это. Дерись со мной, Ломаченко. Я приеду в Украину. Ты легенда, Лома, но если ты решишь драться со мной – я тебя нокаутирую, как Беринчика,
– заявил Дэвис.
Дэвис в феврале победил Джемейна Ортиса, повторив свой успех год назад, когда нокаутировал Дениса Беринчика в четвертом раунде.
Возобновляет ли свою карьеру Ломаченко?
Контракт боксера с промоутерской компанией Top Rank завершился 12 мая, после чего он стал свободным агентом.
38-летний спортсмен планирует вернуться на ринг осенью 2026 года после решения проблем со здоровьем, сообщает The Ring.
Последний раз Ломаченко выходил на бой в мае 2024 года, когда в 11-м раунде нокаутировал Джорджа Камбососа и получил титул чемпиона IBF в легком весе.
Хотя он намеревался провести поединок с Джервонтой Дэвисом осенью 2024 года, проблемы со спиной заставили Ломаченко объявить о завершении карьеры в июне 2025 года из-за эмоционального выгорания и серьезных осложнений со здоровьем.
Какова реакция на возможное возвращение Ломаченко в бокс?
Обладатель титула WBO в полусреднем весе Девин Хейни, победивший Ломаченко в мае 2023 года, отреагировал на его возвращение: "Вау... Добро пожаловать обратно, Лома".
Промоутер Александр Красюк прокомментировал информацию о возможном возвращении экс-чемпиона мира в трех весовых категориях. В комментарии для Sport.ua он заявил: "Я ничего об этом не знаю".