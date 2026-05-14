"Я приеду в Украину": Ломаченко получил предложение после возвращения в бокс

Василий Ломаченко завершил профессиональную карьеру в 2025 году. Однако сейчас он рассматривает возможность возвращения в бокс.

Бывший чемпион мира в легком весе Кейшон Дэвис прокомментировал эти предположения. Об этом сообщили Fight Hub TV в социальной сети X.

Кто предложил бой Ломаченко после возвращения?

Известный боксер заявил, что готов встретиться в ринге с Ломаченко после его возвращения.

Лома, проведи свой первый бой после возвращения против меня. Давай, сделаем это. Дерись со мной, Ломаченко. Я приеду в Украину. Ты легенда, Лома, но если ты решишь драться со мной – я тебя нокаутирую, как Беринчика,

– заявил Дэвис.

Дэвис в феврале победил Джемейна Ортиса, повторив свой успех год назад, когда нокаутировал Дениса Беринчика в четвертом раунде.

Возобновляет ли свою карьеру Ломаченко?

Контракт боксера с промоутерской компанией Top Rank завершился 12 мая, после чего он стал свободным агентом.

38-летний спортсмен планирует вернуться на ринг осенью 2026 года после решения проблем со здоровьем, сообщает The Ring.

Последний раз Ломаченко выходил на бой в мае 2024 года, когда в 11-м раунде нокаутировал Джорджа Камбососа и получил титул чемпиона IBF в легком весе.

Хотя он намеревался провести поединок с Джервонтой Дэвисом осенью 2024 года, проблемы со спиной заставили Ломаченко объявить о завершении карьеры в июне 2025 года из-за эмоционального выгорания и серьезных осложнений со здоровьем.

