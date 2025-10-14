В соцсети сенсационно "слили" следующий бой Ломаченко: в соперниках легенда бокса
- BoxRaw анонсировал возможный бой между Василием Ломаченко и Мэнни Пакьяо, запланированный на январь 2026 года.
- Ломаченко официально завершил карьеру 5 июня 2025 года, но есть информация о его возможном возвращении в ринг.
Довольно неожиданно на официальном аккаунте BoxRaw, который является производителем боксерского мерча на мировом рынке, появилась новая информация о Василии Ломаченко. Стало известно, что украинский боксер, который летом повесил перчатки на гвоздь, может снова выйти в ринг.
Паблик анонсировал следующий бой легендарного Мэнни Пакьяо, который якобы запланирован на январь следующего 2026-го года. В то же время BoxRaw раскрыл имя потенциального соперника 46-летнего филиппинца, который недавно вернулся на профессиональный ринг, пишет 24 Канал.
Ломаченко может подраться с Пакьяо?
По информации производителя боксерского мерча, среди потенциальных соперников "Пак Мэна" есть неожиданно Василий Ломаченко, который ушел на заслуженную пенсию из-за проблем со спиной.
Отметим, что BoxRaw ранее совместно со скандальным украинским боксером выпускали мерч.
Напомним, что 5 июня 2025 года Ломаченко объявил об окончании своей профессиональной карьеры. Василий поблагодарил Бога, отца-тренера, семью, свою команду и даже США. При этом боксер не упомянул в обращении об Украине, ее людях и войне против России. Ломаченко, конечно, сделал это обращение на русском языке.
Недавно известный блогер и волонтер Сергей Стерненко в интервью ютуб-каналу "Бомбардир" высказался относительно скандальности Ломаченко. По мнению активиста, бывшему боксеру стоит запретить беспрепятственный выезд из страны.
"Василий Ломаченко не должен выезжать за границу, какие у него основания? Запретите это. Странно, что ему до сих пор позволяют летать в США и появляться на видео с людьми Кадырова во время войны. Он до сих пор не убрал со страницы ролик с благодарностью "вежливым людям" под российскими флагами. Ломаченко сделал свой выбор – и это выбор не в пользу Украины", – рассказывал Стерненко.
Какие есть последние новости о Мэнни Пакьяо?
- Среди потенциальных соперников "Пак Мэна" называли Роландо Ромеро. Но его участие было под вопросом из-за "духовного поиска" боксера.
- Ранее Пакьяо рассказывал, что готов вернуться в ринг еще до конца 2025 года. Речь шла о декабре текущего года. Такое его заявление цитировало издание OLE.
- Напомним, что Мннни возобновил карьеру в ночь на 20 июля 2025 года, когда победил Марио Барриоса в бою за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе. Боксеры провели полный поединок, а судьи не смогли определить победителя – 115-113 в пользу Барриоса и ничья 114-114 (дважды). Это был первый после 4-летней паузы.
- За спиной 46-летнего боксера 73 боя – 62 победы (39 – нокаутом), 8 поражений и 3 мировые.