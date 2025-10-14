Довольно неожиданно на официальном аккаунте BoxRaw, который является производителем боксерского мерча на мировом рынке, появилась новая информация о Василии Ломаченко. Стало известно, что украинский боксер, который летом повесил перчатки на гвоздь, может снова выйти в ринг.

Паблик анонсировал следующий бой легендарного Мэнни Пакьяо, который якобы запланирован на январь следующего 2026-го года. В то же время BoxRaw раскрыл имя потенциального соперника 46-летнего филиппинца, который недавно вернулся на профессиональный ринг, пишет 24 Канал.

Стоит увидеть Ломаченко удивил своим первым появлением после завершения карьеры: как выглядит боксер

Ломаченко может подраться с Пакьяо?

По информации производителя боксерского мерча, среди потенциальных соперников "Пак Мэна" есть неожиданно Василий Ломаченко, который ушел на заслуженную пенсию из-за проблем со спиной.

Отметим, что BoxRaw ранее совместно со скандальным украинским боксером выпускали мерч.

Напомним, что 5 июня 2025 года Ломаченко объявил об окончании своей профессиональной карьеры. Василий поблагодарил Бога, отца-тренера, семью, свою команду и даже США. При этом боксер не упомянул в обращении об Украине, ее людях и войне против России. Ломаченко, конечно, сделал это обращение на русском языке.

Недавно известный блогер и волонтер Сергей Стерненко в интервью ютуб-каналу "Бомбардир" высказался относительно скандальности Ломаченко. По мнению активиста, бывшему боксеру стоит запретить беспрепятственный выезд из страны.

"Василий Ломаченко не должен выезжать за границу, какие у него основания? Запретите это. Странно, что ему до сих пор позволяют летать в США и появляться на видео с людьми Кадырова во время войны. Он до сих пор не убрал со страницы ролик с благодарностью "вежливым людям" под российскими флагами. Ломаченко сделал свой выбор – и это выбор не в пользу Украины", – рассказывал Стерненко.

Какие есть последние новости о Мэнни Пакьяо?