"С уважением Легенда": Василий Ломаченко вступился за предателя Бубку
- Василий Ломаченко поддержал Сергея Бубку, публикуя фото с украинскими символами и подписью "С Уважением Легенда" на фейсбуке.
- Бубку критикуют за бизнес с оккупантами и сотрудничество его брата с террористами, что вызвало призывы лишить его звания Героя Украины.
Бывший боксер Василий Ломаченко не смог промолчать относительно возможного лишения экс-президента НОК Сергея Бубки звания Героя Украины. Спортсмен, который стал изгоем в обществе из-за своего "православного братства" с россиянами, сделал очередное провокационное заявление.
Ломаченко решил нарушить молчание в соцсетях именно в тот день, когда Владислав Гераскевич выступил в парламенте и призвал народных депутатов наказать Бубку за антиукраинскую деятельность. Свою реакцию экс-чемпион мира по боксу выложил на странице в фейсбуке.
Что сделал Ломаченко в поддержку предателя Бубки?
Ломаченко опубликовал пост с тремя фото Бубки, где он изображен с украинскими символами – одно со времен президентства в НОК на фоне флагов, а два в форме олимпийской сборной Украины.
С Уважением Легенда! Мир всем,
– добавил подпись Ломаченко.
Поскольку все слова с большой буквы и без знаков препинания, даже не понятно, обращается ли экс-боксер к Бубке, или просто утверждает. Сообщение, ожидаемо для Ломаченко, сделано на русском языке и сопровождается православным эмоджи.
Как комментируют сообщение Ломаченко о Бубке?
На страницу набежали сторонники "русского мира", которым нравится продвижение Ломаченко тезисов о "братстве" украинцев и россиян. Они начали всячески поддерживать то, что экс-боксер продолжает вести соцсети на русском языке, защищать Сергея Бубку и оскорблять скелетониста Владислава Гераскевича, который демонстрирует гражданскую позицию и требует забрать у Бубки звание Героя Украины.
Зато были и те, кто напомнил об антиукраинской позиции как Бубки, так и самого Ломаченко. "Вася, мы и так знаем, что ты идиот, не стоит нам об этом напоминать", написал один из пользователей.
Почему Бубку хотят лишить звания Героя Украины?
- Согласно расследованию Bihus info, фирма Сергея Бубки вела бизнес с оккупантами, продавая топливо, а брат бывшего спортсмена активно сотрудничал с террористами из так называемой "ДНР".
- Бубка остается членом МОК от Украины, но никоим образом не отстаивает интересы нашего государства на международном уровне, молчит о полномасштабном вторжении россиян и не вмешивался в ситуацию с дисквалификацией Владислава Гераскевича на Олимпиаде-2026.