"С уважением Легенда": Василий Ломаченко вступился за предателя Бубку

Бывший боксер Василий Ломаченко не смог промолчать относительно возможного лишения экс-президента НОК Сергея Бубки звания Героя Украины. Спортсмен, который стал изгоем в обществе из-за своего "православного братства" с россиянами, сделал очередное провокационное заявление.

Ломаченко решил нарушить молчание в соцсетях именно в тот день, когда Владислав Гераскевич выступил в парламенте и призвал народных депутатов наказать Бубку за антиукраинскую деятельность. Свою реакцию экс-чемпион мира по боксу выложил на странице в фейсбуке.

Что сделал Ломаченко в поддержку предателя Бубки?

Ломаченко опубликовал пост с тремя фото Бубки, где он изображен с украинскими символами – одно со времен президентства в НОК на фоне флагов, а два в форме олимпийской сборной Украины.

С Уважением Легенда! Мир всем,

– добавил подпись Ломаченко.

Поскольку все слова с большой буквы и без знаков препинания, даже не понятно, обращается ли экс-боксер к Бубке, или просто утверждает. Сообщение, ожидаемо для Ломаченко, сделано на русском языке и сопровождается православным эмоджи.

Как комментируют сообщение Ломаченко о Бубке?

На страницу набежали сторонники "русского мира", которым нравится продвижение Ломаченко тезисов о "братстве" украинцев и россиян. Они начали всячески поддерживать то, что экс-боксер продолжает вести соцсети на русском языке, защищать Сергея Бубку и оскорблять скелетониста Владислава Гераскевича, который демонстрирует гражданскую позицию и требует забрать у Бубки звание Героя Украины.

Зато были и те, кто напомнил об антиукраинской позиции как Бубки, так и самого Ломаченко. "Вася, мы и так знаем, что ты идиот, не стоит нам об этом напоминать", написал один из пользователей.

Почему Бубку хотят лишить звания Героя Украины?