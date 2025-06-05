Сколько Василий Ломаченко заработал денег на профессиональном ринге

В четверг, 5 июня, Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры. Он повесил перчатки на гвоздь в статусе чемпиона мира.

Скандальный боксер 11 лет провел на профессиональном уровне. Почти все его гонорары были в свободном доступе, поэтому 24 Канал посчитал, сколько уроженец Одесской области заработал денег за это время.

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Какое состояние Ломаченка

Всего после перехода из любителей в профессионалы титулованный боксер провел 21 бой. При этом 17 из них (более 80%) имели чемпионский статус.

За них в среднем гонорар Василия Ломаченко составлял около 2 миллионов долларов. С учетом всех поединков, он заработал в районе 36 – 40 миллионов долларов "грязными".

После уплаты налогов, а также комиссии своей промоутерской компании, менеджеру и команде осталось около 23-25 миллионов долларов. Была информация, что эту сумму он делил пополам со своим отцом и тренером Анатолием Ломаченко.

Поэтому, если гонорары в сети соответствуют действительности, "чистыми" украинский боксер для себя заработал в районе 12 миллионов долларов. То есть в среднем за месяц профессиональной карьеры он имел доход около 100 тысяч долларов.

Справка. Василий Ломаченко был чемпионом мира в трех весовых категориях. Он выиграл 18 из 21 боев (12 нокаутом).

Напомним, что значительную часть заработанных денег боксер инвестировал в бизнес и недвижимость. В частности, он имеет элитный дом в США, который уже довольно давно выставил на продажу, но не может продать.