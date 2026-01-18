Кроме того, 12-летний Василий уже успел установить три мировых рекорда. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Мукачевский городской совет.
Что известно о рекордах Маевского?
Первый рекорд юный атлет установил в 9 лет, подняв 20 раз гирю весом в 16 килограммов за 44 секунды. В 10 лет Василий смог улучшить свой результат со спортивным снарядом весом в 24 килограмма – 15 раз за 48 секунд.
В 12 лет он установил третий мировой рекорд. Спортсмен из Мукачевского района поднял гирю весом в 32 килограмма 16 раз в минуту.
Ранее достижение Василия в своем фейсбуке прокомментировала глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
"Это – феномен, который природа дарит очень редко. Возможно, такие дети появляются один раз в столетие. Сила, которая не укладывается в привычные рамки. Хват, ломающий представление о детских возможностях. Выдержка, которая присуща будущим чемпионам мира! За этим рекордом – ежедневный труд, тренировки, спортивный характер и правильный тренер рядом – его отец", – отметила она.
Маевский установил мировой рекорд: смотрите видео
Кто такой Маевский?
Родился юный атлет с весом 4,6 килограммов и в возрасте 1 года он поднимал шестикилограммовую гирю. А в 6 лет смог сделать это 100 раз.
12-летний Василий тренируется дома вместе с папой по специальной системе, а также учит около 30 других детей в личном домашнем спортзале.
На Закарпатье спортсмена называют вторым "Иваном Силой". а также пророчат большое будущее.
Маевский выступит в США на турнире для сильнейших детей планеты в 2026 году.