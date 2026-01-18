12-летний мальчик из Закарпатья трижды установил мировой рекорд и готовится к турниру в США

Василий Маевский будет представлять Украину на соревнованиях среди сильнейших детей планеты. Более того, юный спортсмен из Мукачевского района готовится к рекорду Гиннеса.

Кроме того, 12-летний Василий уже успел установить три мировых рекорда. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Мукачевский городской совет.

Что известно о рекордах Маевского?

Первый рекорд юный атлет установил в 9 лет, подняв 20 раз гирю весом в 16 килограммов за 44 секунды. В 10 лет Василий смог улучшить свой результат со спортивным снарядом весом в 24 килограмма – 15 раз за 48 секунд.

В 12 лет он установил третий мировой рекорд. Спортсмен из Мукачевского района поднял гирю весом в 32 килограмма 16 раз в минуту.

Ранее достижение Василия в своем фейсбуке прокомментировала глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"Это – феномен, который природа дарит очень редко. Возможно, такие дети появляются один раз в столетие. Сила, которая не укладывается в привычные рамки. Хват, ломающий представление о детских возможностях. Выдержка, которая присуща будущим чемпионам мира! За этим рекордом – ежедневный труд, тренировки, спортивный характер и правильный тренер рядом – его отец", – отметила она.

Маевский установил мировой рекорд: смотрите видео

Кто такой Маевский?