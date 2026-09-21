О новом назначении Раца сообщил официальный сайт Динамо. Детали соглашения с бывшим футболистом и тренером не разглашаются.

Рац снова будет работать в Динамо

Отныне Василий Рац будет помогать киевлянам искать и оценивать потенциальных новичков. В клубе рассчитывают на огромный футбольный опыт легенды Динамо, который в свое время был одним из ключевых игроков команды Валерия Лобановского.

Рац является одним из самых известных представителей "золотого поколения" Динамо 1980-х годов. За киевскую команду он выступал в течение девяти сезонов – с 1981 по 1988 год и в 1989-м.

За это время легендарный полузащитник провел за Динамо около 200 матчей. Вместе с киевлянами он неоднократно выигрывал чемпионат и Кубок СССР, а в 1986 году стал обладателем Кубка обладателей кубков УЕФА.

Уже работал в киевском клубе

После завершения игровой карьеры Рац неоднократно возвращался к тренерской работе. В частности, в 2007 году он был ассистентом в тренерском штабе Динамо.

Кроме того, легенда киевского клуба имеет опыт самостоятельной работы. В 2011 году Рац исполнял обязанности главного тренера Оболони.

На международном уровне Василий Рац выступал за сборную СССР. В ее составе он дошел до финала чемпионата Европы-1988, где команда уступила Нидерландам.

Напомним, руководство Динамо не захотело видеть на посту главного тренера основной команды поляка Мацея Кендзьорека и украинца Сергея Кравченко.