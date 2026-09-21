Про нове призначення Раца повідомив офіційний сайт Динамо. Деталі угоди з колишнім футболістом та тренером не розголошуються.

Рац знову працюватиме у Динамо

Відтепер Василь Рац допомагатиме киянам шукати та оцінювати потенційних новачків. У клубі розраховують на величезний футбольний досвід легенди Динамо, який свого часу був одним із ключових гравців команди Валерія Лобановського.

Рац є одним із найвідоміших представників золотого покоління Динамо 1980-х. За київську команду він виступав протягом дев'яти сезонів – з 1981 до 1988 року та у 1989-му.

За цей час легендарний півзахисник провів за Динамо близько 200 матчів. Разом із киянами він неодноразово вигравав чемпіонат і Кубок СРСР, а у 1986 році став володарем Кубка володарів кубків УЄФА.

Уже працював у київському клубі

Після завершення ігрової кар'єри Рац неодноразово повертався до тренерської роботи. Зокрема, у 2007 році він був асистентом у тренерському штабі Динамо.

Також легенда київського клубу має досвід самостійної роботи. У 2011 році Рац виконував обов'язки головного тренера Оболоні.

На міжнародному рівні Василь Рац виступав за збірну СРСР. У її складі він дійшов до фіналу чемпіонату Європи-1988, де команда поступилася Нідерландам.

Нагадаємо, керівництво Динамо не захотіло бачити на посаді головного тренера основної команди поляка Мацея Кендзьорека та українця Сергія Кравченка.