В своем дебютном бою Сорокин встретился с боксером из Донецкой области Александром Якименко и одержал победу уже в первом раунде, после того как соперник отказался продолжать поединок. После боя стало известно, что Сорокин – боец спецподразделения "Артан" и выходил на ринг с ампутированной ногой, сообщает 24 канал.

Как состоялся дебют Сорокина?

Дебют состоялся на турнире промоутерской компании Top Boxing Generation во Львове. Ранее Сорокин занимался К-1 и муай-тай, участвовал в международных профессиональных боях и был одним из лидеров сборной Украины по муай-тай.

С началом полномасштабного вторжения России он пошел защищать Украину. Во время службы в подразделении "Артан" он получил серьезное ранение (наступил на мину), в результате которого ему ампутировали ступню.

У меня нет никаких моментов, где я чувствую себя ограниченно пригодным. Я занимаюсь спортом, я продолжаю службу в подразделении, стараюсь быть полезным. Я просто хочу сказать всем ребятам, которые получили ранения, чтобы они не ломались ни в коем случае,
– сказал ранее боксер.

Что известно о Василии Сорокине?

  • Украинский спортсмен и боец, Василий Сорокин, уже много лет является известным представителем тайского бокса на международной арене. Он преданно представляет страну на престижных соревнованиях боевых искусств.

  • Сорокин посвятил свою карьеру одному из самых сложных контактных видов спорта – тайскому боксу. За свою профессиональную деятельность он дважды становился чемпионом мира и дважды – чемпионом Европы по муай-тай, завоевывая самые высокие награды на международных турнирах.

  • По данным Википедии, в составе сборной Украины Василий выступал на наиболее престижных международных турнирах, в частности на Всемирных играх 2017, где получил серебряную медаль в весовой категории до 75 килограммов.

  • Кроме спортивных достижений, он активно занимается общественной деятельностью: проводит мастер-классы для молодежи и спортсменов, делится опытом с начинающими боевых искусств, популяризируя тайский бокс в Украине.