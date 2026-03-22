В своем дебютном бою Сорокин встретился с боксером из Донецкой области Александром Якименко и одержал победу уже в первом раунде, после того как соперник отказался продолжать поединок. После боя стало известно, что Сорокин – боец спецподразделения "Артан" и выходил на ринг с ампутированной ногой, сообщает 24 канал.

Как состоялся дебют Сорокина?

Дебют состоялся на турнире промоутерской компании Top Boxing Generation во Львове. Ранее Сорокин занимался К-1 и муай-тай, участвовал в международных профессиональных боях и был одним из лидеров сборной Украины по муай-тай.

С началом полномасштабного вторжения России он пошел защищать Украину. Во время службы в подразделении "Артан" он получил серьезное ранение (наступил на мину), в результате которого ему ампутировали ступню.

У меня нет никаких моментов, где я чувствую себя ограниченно пригодным. Я занимаюсь спортом, я продолжаю службу в подразделении, стараюсь быть полезным. Я просто хочу сказать всем ребятам, которые получили ранения, чтобы они не ломались ни в коем случае,

– сказал ранее боксер.

Что известно о Василии Сорокине?