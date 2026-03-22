В своем дебютном бою Сорокин встретился с боксером из Донецкой области Александром Якименко и одержал победу уже в первом раунде, после того как соперник отказался продолжать поединок. После боя стало известно, что Сорокин – боец спецподразделения "Артан" и выходил на ринг с ампутированной ногой, сообщает 24 канал.
Смотрите также Был чемпионом мира, а теперь сбивает "Шахеды": что известно и где сейчас Сергей Дзиндзирук
Как состоялся дебют Сорокина?
Дебют состоялся на турнире промоутерской компании Top Boxing Generation во Львове. Ранее Сорокин занимался К-1 и муай-тай, участвовал в международных профессиональных боях и был одним из лидеров сборной Украины по муай-тай.
С началом полномасштабного вторжения России он пошел защищать Украину. Во время службы в подразделении "Артан" он получил серьезное ранение (наступил на мину), в результате которого ему ампутировали ступню.
У меня нет никаких моментов, где я чувствую себя ограниченно пригодным. Я занимаюсь спортом, я продолжаю службу в подразделении, стараюсь быть полезным. Я просто хочу сказать всем ребятам, которые получили ранения, чтобы они не ломались ни в коем случае,
– сказал ранее боксер.
Что известно о Василии Сорокине?
- Украинский спортсмен и боец, Василий Сорокин, уже много лет является известным представителем тайского бокса на международной арене. Он преданно представляет страну на престижных соревнованиях боевых искусств.
Сорокин посвятил свою карьеру одному из самых сложных контактных видов спорта – тайскому боксу. За свою профессиональную деятельность он дважды становился чемпионом мира и дважды – чемпионом Европы по муай-тай, завоевывая самые высокие награды на международных турнирах.
По данным Википедии, в составе сборной Украины Василий выступал на наиболее престижных международных турнирах, в частности на Всемирных играх 2017, где получил серебряную медаль в весовой категории до 75 килограммов.
Кроме спортивных достижений, он активно занимается общественной деятельностью: проводит мастер-классы для молодежи и спортсменов, делится опытом с начинающими боевых искусств, популяризируя тайский бокс в Украине.