История его триумфов началась более двух десятилетий назад. В мае 2003 года во время празднования Дня Львова 29-летний спортсмен поразил публику, в одиночку протянув пять сцепленных трамвайных вагонов, пишет 24 Канал.

Рекорд Василия Вирастюка

Общий вес подвижного состава составлял более 101,5 тонны. Вирастюк смог сдвинуть этот сверхтяжелый поезд на расстояние почти 18 метров, что позволило внести это уникальное мировое достижение также в Книгу рекордов Украины.

Этот триумф стал толчком в карьере спортсмена. Уже в следующем году Вирастюк официально подтвердил статус сильнейшего человека планеты, завоевав титул World's Strongest Man.

Впоследствии легендарный атлет перешел к тренерской деятельности, передавая свой опыт преемникам. Самым громким результатом его наставничества стал рекорд 2021 года. Тогда команда украинских богатырей под руководством Вирастюка протянула на расстояние 4,3 метра самый большой в мире самолет АН-225 "Мрия", вес которого составлял колоссальные 330 тонн.

К сожалению, этот легендарный самолет-рекордсмен, бывший гордостью Украины, был уничтожен российскими оккупантами во время полномасштабного вторжения.