Історія його тріумфів розпочалася понад два десятиліття тому. У травні 2003 року під час святкування Дня Львова 29-річний атлет шокував публіку, самотужки протягнувши п'ять зчеплених трамвайних вагонів, пише 24 Канал.

Рекорд Василя Вірастюка

Спільна вага рухомого складу становила понад 101,5 тонни. Вірастюк зміг пересунути цей надважкий потяг на відстань майже 18 метрів, що дозволило внести це унікальне світове досягнення також до Книги рекордів України.

Цей тріумф став поштовхом у кар'єрі спортсмена. Вже наступного року, Вірастюк офіційно підтвердив статус найсильнішої людини планети, виборовши титул World's Strongest Man.

Згодом легендарний атлет перейшов до тренерської діяльності, передаючи свій досвід наступникам. Найгучнішим результатом його наставництва став рекорд 2021 року. Тоді команда українських богатирів під керівництвом Вірастюка протягнула на відстань 4,3 метра найбільший у світі літак АН-225 "Мрія", вага якого становила колосальні 330 тонн.

На жаль, цей легендарний літак-рекордсмен, що був гордістю України, знищили російські окупанти під час повномасштабного вторгнення.