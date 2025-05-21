Впервые за 52 года хозяева Евро по футболу не будут иметь гарантированного места: что произошло

Великобритания, которая является хозяином Евро-2028, примет участие в квалификации первенства. Такой случай случится впервые в истории.

Квалификационный раунд к чемпионату Европы по футболу 2028 года будет состоять из 12 групп, в каждой из которых будут соревноваться по четыре или пять сборных. По итогам отбора в финальную часть турнира попадут 20 команд – это 12 победителей групп и восемь лучших команд, занявших вторые места.

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Первый случай в истории

Хозяевами Евро-2028 будут выступать Англия, Шотландия, Уэльс и Ирландия. Несмотря на статус стран-организаторов, все четыре сборные будут участвовать в квалификации и будут распределены по отдельным группам, пишет 24 канал со ссылкой на УЕФА.

Однако для них зарезервированы два гарантированных места в финальном турнире. Если ни одна из хозяйских команд не пробьется через основной отбор, право автоматического участия получат две сборные с самым высоким рейтингом УЕФА.

Механизм распределения дополнительных квот будет зависеть от результатов хозяев в квалификации:

Если ни одна из стран-хозяек не квалифицируется, восемь других команд сойдутся в стыковых матчах: полуфиналы и финалы из одного поединка определят двух победителей.

Если одна из хозяйских сборных пройдет квалификацию, остальные команды будут соревноваться в трех мини-турнирах по четыре участника - победители каждого турнира получат путевку на Евро.

Если все четыре сборные хозяев пройдут отбор, ни одна резервная квота не будет использована. Тогда восемь команд-участниц плей-офф сыграют двухматчевые дуэли, победители которых попадут в финальный турнир.

Отметим, что Евро-2028 пройдет с 9 июня по 9 июля. Впервые в истории турнир будут принимать сразу четыре страны Британских островов.