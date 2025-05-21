Кваліфікаційний раунд до чемпіонату Європи з футболу 2028 року складатиметься з 12 груп, у кожній з яких змагатимуться по чотири або п’ять збірних. За підсумками відбору до фінальної частини турніру потраплять 20 команд – це 12 переможців груп та вісім найкращих команд, що посядуть другі місця.

Читайте також Динамо має великі фінансові борги перед скандальним Фірташем: у ЗМІ потрапили шокуючі цифри

Перший випадок в історії

Господарями Євро-2028 виступатимуть Англія, Шотландія, Вельс та Ірландія. Попри статус країн-організаторів, усі чотири збірні братимуть участь у кваліфікації та будуть розподілені по окремих групах, пише 24 канал з посиланням на УЄФА.

Однак для них зарезервовано два гарантовані місця у фінальному турнірі. Якщо жодна з господарських команд не проб’ється через основний відбір, право автоматичної участі отримають дві збірні з найвищим рейтингом УЄФА.

Механізм розподілу додаткових квот залежатиме від результатів господарів у кваліфікації:

Якщо жодна з країн-господарок не кваліфікується, вісім інших команд зійдуться у стикових матчах: півфінали та фінали з одного поєдинку визначать двох переможців.

Якщо одна з господарських збірних пройде кваліфікацію, решта команд змагатиметься у трьох мінітурнірах по чотири учасники — переможці кожного турніру отримають путівку на Євро.

Якщо всі чотири збірні господарів пройдуть відбір, жодна резервна квота не буде використана. Тоді вісім команд-учасниць плей-оф зіграють двоматчеві дуелі, переможці яких потраплять до фінального турніру.

Відзначимо, що Євро-2028 пройде з 9 червня до 9 липня. Вперше в історії турнір прийматимуть одразу чотири країни Британських островів.