Київське Динамо успішно завершує чемпіонат України 2024-2025. За тур до фінішу сезону "біло-сині" забезпечили собі 17-те чемпіонство в УПЛ.

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Фінансова криза в Динамо

При цьому минулого літа Динамо обійшлось без гучних витрат. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса, причиною економії від керівництва клубу стали серйозні фінансові проблеми.

За даними джерела, Динамо має великий борг перед скандальним бізнесменом Дмитром Фірташем. Київський клуб винен олігарху близько 120 мільйонів доларів і цю позику досі не погасив.

Нагадаємо, що у 2021 році президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти Фірташа. Причиною стали поставки титанової продукції для російських підприємств військової індустрії. Наразі бізнесмен перебуває закордоном.

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Відзначимо, що для Динамо це вже 30-те чемпіонство, якщо враховувати ще і трофеї в часи СРСР. Команда Шовковського має шанс пройти дистанцію без поразок, якщо в останньому турі не програє Колосу.