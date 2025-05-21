Киевское Динамо успешно завершает чемпионат Украины 2024-2025. За тур до финиша сезона "бело-синие" обеспечили себе 17-е чемпионство в УПЛ.

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Финансовый кризис в Динамо

При этом прошлым летом Динамо обошлось без громких расходов. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса, причиной экономии от руководства клуба стали серьезные финансовые проблемы.

По данным источника, Динамо имеет большой долг перед скандальным бизнесменом Дмитрием Фирташем. Киевский клуб должен олигарху около 120 миллионов долларов и этот заем до сих пор не погасил.

Напомним, что в 2021 году президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Фирташа. Причиной стали поставки титановой продукции для российских предприятий военной индустрии. Сейчас бизнесмен находится заграницей.

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Отметим, что для Динамо это уже 30-е чемпионство, если учитывать еще и трофеи во времена СССР. Команда Шовковского имеет шанс пройти дистанцию без поражений, если в последнем туре не проиграет Колосу.