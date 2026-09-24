Пресс-конференция Андреа Мальдери перед матчем Венгрия – Украина: онлайн-трансляция

Футбольная сборная Украины начинает свое выступление в Лиге наций 2026/2027. В первом матче "сине-желтые" сыграют против Венгрии.

Матч состоится в Будапеште на "Пушкаш-Арене" в пятницу, 25 сентября. Этот матч станет первым официальным для Андреа Мальдеры во главе сборной Украины, сообщает 24 Канал.

Что скажет тренер сборной Украины

Именно Венгрия считается главным конкурентом Украины в борьбе за первое место в группе. Накануне встречи наставник "сине-желтых" проведет пресс-конференцию.

Андреа Мальдера и один из игроков команды ответят на вопросы журналистов. Мероприятие состоится 24 сентября, начало – в 19:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции Мальдеры перед матчем Венгрия – Украина: смотреть видео

Как дебютировал Мальдера

Матч Венгрия – Украина начнется 25 сентября в 21:45 по киевскому времени. Напомним, что Мальдера возглавил сборную Украины в мае этого года.

Он сменил на этом посту Сергея Реброва, с которым "сине-желтые" не вышли на ЧМ-2026. Первые два матча под руководством Андреа состоялись в июне и были товарищескими.

Сначала Украина обыграла Польшу со счетом 2:0, а после этого не доиграла товарищеский матч с Данией. В середине второго тайма при счете 1:2 в пользу скандинавов потерял сознание Кристиан Эриксен, из-за чего матч был остановлен.

В Лиге наций наша команда будет играть в дивизионе В. Соперниками по группе станут сборные Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.