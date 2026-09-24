Матч Венгрия – Украина состоится в Будапеште на стадионе "Пушка Арена", сообщает 24 Канал. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть онлайн матч Украины

В сезоне 2026/2027 официальным транслятором матчей Лиги наций является медиасервис MEGOGO, который покажет матчи сборной Украины и других команд. Следить за игрой Украины против Венгрии можно как онлайн, так и по телевидению.

Существует два варианта, как посмотреть дебютный матч "сине-желтых" в Лиге наций:

на OTT-платформі по підписці MEGOPACK (або по підписці MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S) і "Спорт" або "ТБ + Кіно", на телеканалах MEGOGO Футбол.

бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Украина в Лиге наций: главное

Сборная Украины в пятый раз выступит в Лиге наций: трижды наша команда участвовала в Лиге B и один раз – в элитном дивизионе A. Помимо Венгрии, соперниками "сине-желтых" в группе являются сборные Грузии и Северной Ирландии. Все матчи состоятся осенью.

В этом турнире Украина борется за то, чтобы попасть в Лигу A и играть против сильнейших команд Европы, таких как Испания, Англия, Франция, Португалия и т. д.

Кроме того, успех в Лиге наций может помочь команде попасть на чемпионат Европы 2028 года, если у сборной возникнут проблемы во время отборочного турнира к Евро.

В итоге все команды получают призовые за выступление в турнире.