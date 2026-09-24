Поєдинок Угорщина – Україна відбудеться у Будапешті на стадіоні "Пушка Арена", повідомляє 24 Канал. Гра розпочнеться о 21:45 за Києвом.

Де дивитися онлайн матч України

У сезоні 2026/2027 офіційним транслятором матчів Ліги націй є медіасервіс MEGOGO, який покаже матчі збірної України та інших команд. Стежити за грою України проти Угорщини можна як онлайн, так і по телебаченню.

Існує два варіанти, як подивитися дебютну гру "синьо-жовтих" у Лізі націй:

на OTT-платформі за передплатами MEGOPACK (або за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S) та "Спорт" чи "ТБ + Кіно", на телеканалах MEGOGO Футбол.

безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.

Україна в Лізі націй: головне

Збірна України вп'яте виступить у Лізі націй: тричі наша команда була у Лізі B та одного разу в елітному дивізіоні A. Окрім Угорщини, суперниками "синьо-жовтих" по квартету є команди Грузії та Північної Ірландії. Усі матчі відбудуться восени.

У цьому турнірі Україна бореться за те, щоб потрапити у Лігу A та грати проти найсильніших команд Європи, як-от Іспанії, Англії, Франції, Португалії тощо.

Також успіх у Лізі націй може допомогти команді потрапити на чемпіонат Європи 2028 року, якщо збірна матиме проблеми під час кваліфікації на Євро.

Урешті-решт усі команди отримують призові за виступ у турнірі.