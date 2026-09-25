Первым соперником нашей команды станет сборная Венгрии. Тренер "мадьяр" Марко Росси поделился своей оценкой украинской команды, сообщает Csakfoci.

Что сказал Росси об Украине

Итальянский специалист выделил сильные стороны сборной Украины. Росси акцентировал внимание на стоимости нашей команды и качестве игроков в атакующей линии.

Под руководством Мальдеры украинцы сыграли пару матчей. Мы, конечно же, пересмотрели эти встречи. Они играли с настроем, проактивно, агрессивно, часто очень сильно давили на соперника, переходя к игре один на один. Также можно отметить их игру в завершающей фазе атак: у них есть сильные игроки в линии нападения, которые могут решить исход матча в любой момент. Просто посмотрите на качество их состава, где играют их игроки, а также на стоимость команды в целом, и вы поймете, что это команда, с которой будет очень трудно справиться,

– высказался Марко.

Также итальянец не обошел вниманием вопросы психологического характера. Росси упомянул о войне в Украине и отметил, что она существенно влияет на состояние футболистов "сине-желтых".

Я даже не могу представить, насколько их игроки способны отбросить все остальное в психологическом плане, чтобы сосредоточиться на своей профессии. У них есть близкие люди, о которых они заботятся, которых любят, которые живут в Украине и которым ежедневно угрожает опасность. Это стоит ценить и уважать, поскольку они продолжают играть и добиваться результатов,

– отметил тренер.

Матч Венгрия – Украина начнется 25 сентября в 21:45 по киевскому времени. Помимо "мадьяр", нашими соперниками по группе также являются Грузия и Северная Ирландия.

К слову, за день до матча с венграми Андреа Мальдера также провел пресс-конференцию для журналистов. Среди прочего итальянец упомянул о своем предшественнике в сборной Украины Сергее Реброве.