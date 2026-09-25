Першим суперником для нашої команди стане збірна Угорщини. Наставник "мадярів" Марко Россі висловив свою оцінкою українською командою, повідомляє Csakfoci.

Що сказав Россі про Україну

Італійський спеціаліст виділив сильні сторони збірної України. Россі закцентував увагу на вартості нашої команди та якості гравців у атакувальній лінії.

Під керівництвом Мальдери українці зіграли пару матчів. Ми, звичайно ж, передивилися ці зустрічі. Вони грали з настроєм, проактивно, агресивно, часто тиснули дуже сильно на суперника, переходячи на гру один проти одного. Також можна відзначити їхню гру в завершальній фазі атак, у них є сильні гравці в лінії нападу, які можуть вирішити долю матчу будь-якої миті. Просто погляньте на якість їхнього складу, де грають їхні гравці, а також на вартість команди загалом і ви зрозумієте, що це команда, з якою буде дуже важко впоратися,

– висловився Марко.

Також італієць не оминув увагою питання психологічного характеру. Россі згадав про війну в Україні та зауважив, що вона суттєво впливає на стан футболістів "синьо-жовтих".

Я навіть не можу уявити, наскільки їхні гравці можуть відкинути всі інші речі у психологічному плані, щоб мати змогу зосередитися на своїй професії. В них є близькі люди, про яких вони піклуються, яких люблять, які живуть в Україні і яким щодня загрожує небезпека. Це варто цінити і поважати, оскільки вони продовжують грати та досягати результатів,

– зазначив тренер.

Матч Угорщина – Україна розпочнеться 25 вересня о 21:45 за київським часом. Окрім "мадярів", нашими суперниками по групі також є Грузія та Північна Ірландія.

До слова, за день до матчу із угорцями Андреа Мальдера також провів пресконференцію для журналістів. Серед іншого італієць згадав про свого попередника в збірній України Сергія Реброва.