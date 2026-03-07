Венгерский министр Сийярто обвинил украинцев в угрозах в адрес теннисистки
- Венгерский министр Петер Сийярто обвинил украинцев в шантаже теннисистки Панны Удварди перед матчем с Ангелиной Калининой.
- Удварди получила угрозы похищения родственников, если она не проиграет матч, что заставило организаторов турнира в Турции предоставить ей дополнительную охрану.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинцы якобы шантажировали теннисистку Панну Удварди перед матчем с Ангелиной Калининой. Эти обвинения прозвучали на фоне дипломатического обострения в отношениях между странами.
На турнире в Турции Удварди получила сообщение с требованием проиграть украинке – иначе что-то плохое произойдет с ее родственниками. Венгерские власти без всяких доказательств решила, что за этим стоят граждане нашего государства, пишет венгерское медиа Index.
Смотрите также "То же, что в нацистскую Германию": Олейникова проигнорирует венгерку, которая ездила в Россию
Что произошло перед матчем Ангелины Калининой в Турции?
Госпоже Удварди перед матчем Antalya 2 Challenger поступило электронное письмо, где злоумышленники утверждали, что "знают все о ее семье" и "имеют две группы возле Венгрии, которые готовы к войне".
Неизвестные хотели, чтобы венгерка уступила Ангелине Калининой, поскольку якобы сделали ставку на победу украинки. Если Удварди не пойдет на сотрудничество, они угрожали, что похитят ее маму и бабушку и будут удерживать их в заложниках, пока не получат деньги.
Из-за этого инцидента матч Удварди с Калининой состоялся при пустых трибунах, а организаторы турнира в Турции предоставили теннисистке дополнительную охрану.
В конце концов венгерка таки проиграла украинке в двух партиях 5:7, 5:7.
Что сказал Сийярто о шантаже теннисистки?
Глава венгерской дипломатии без всякого расследования пришел к выводу, что запугивания в адрес его соотечественницы поступили именно от украинцев.
Мы вошли в период открытых угроз и шантажа. Украинцы показали свое истинное лицо. Президент смертельно угрожал нашему премьер-министру, а теперь мы столкнулись с еще одним таким случаем в отношении граждан Венгрии. Позор украинцам,
цинично заявил министр закордонниз дел на своей фейсбук-странице.
Как венгерская власть ранее провоцировала конфликты с украинцами в спорте?
- Украинская теннисистка Александра Олейникова отказалась пожимать руку и фотографироваться с венгеркой Анной Бондарь, которая ездила в Россию в 2022 году.
- Петер Сийярто тогда тоже устроил истерику в соцсетях, обвиняя украинцев в травле и нарушении принципов честной игры.