На турнире в Турции Удварди получила сообщение с требованием проиграть украинке – иначе что-то плохое произойдет с ее родственниками. Венгерские власти без всяких доказательств решила, что за этим стоят граждане нашего государства, пишет венгерское медиа Index.

Что произошло перед матчем Ангелины Калининой в Турции?

Госпоже Удварди перед матчем Antalya 2 Challenger поступило электронное письмо, где злоумышленники утверждали, что "знают все о ее семье" и "имеют две группы возле Венгрии, которые готовы к войне".

Неизвестные хотели, чтобы венгерка уступила Ангелине Калининой, поскольку якобы сделали ставку на победу украинки. Если Удварди не пойдет на сотрудничество, они угрожали, что похитят ее маму и бабушку и будут удерживать их в заложниках, пока не получат деньги.

Из-за этого инцидента матч Удварди с Калининой состоялся при пустых трибунах, а организаторы турнира в Турции предоставили теннисистке дополнительную охрану.

В конце концов венгерка таки проиграла украинке в двух партиях 5:7, 5:7.

Что сказал Сийярто о шантаже теннисистки?

Глава венгерской дипломатии без всякого расследования пришел к выводу, что запугивания в адрес его соотечественницы поступили именно от украинцев.

Мы вошли в период открытых угроз и шантажа. Украинцы показали свое истинное лицо. Президент смертельно угрожал нашему премьер-министру, а теперь мы столкнулись с еще одним таким случаем в отношении граждан Венгрии. Позор украинцам,

цинично заявил министр закордонниз дел на своей фейсбук-странице.

