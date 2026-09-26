После финального свистка игроки основной команды поблагодарили своих болельщиков за поддержку. Они даже вспомнили традицию тех времен, когда "сине-желтых" возглавлял Андрей Шевченко, пишет 24 Канал.

Сборная праздновала вместе с болельщиками

Дождавшись, пока венгры покинут трибуны "Пушкаш Арены", игроки и персонал сборной Украины подошли к воротам, за которыми располагалась гостевая трибуна. Несмотря на то, что наших болельщиков посадили на верхний ярус чуть ли не под самую крышу стадиона, между болельщиками и футболистами произошел момент единения.

Вместе они под скандирование "У-кра-и-на" сделали "исландские аплодисменты" с ускорением – ритуал, который был привычным для сборной в те времена, когда Андреа Мальдера еще был только ассистентом, а не главным тренером.

Празднование сборной Украины на "Пушкаш-Арене": смотрите видео

Особый посыл болельщиков сборной

Традиционно болельщики воспользовались случаем, чтобы напомнить миру о войне в Украине и преступлениях россиян.

На трибунах развернули баннер с призывом спасти оккупированные Олешки от гуманитарной катастрофы.



Болельщики сборной Украины / Фото UA-Football

Остается надеяться, что в УЕФА хватит ума не обвинять Украину в каких-либо нарушениях из-за этой акции – хотя ранее футбольные чиновники неоднократно наказывали украинскую ассоциацию за смелость болельщиков говорить правду.