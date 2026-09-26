Після фінального свистка гравці головної команди віддали належне своїм вболівальникам, подякувавши їм за підтримку. Згадали навіть традицію з часів, коли "синьо-жовтих" очолював Андрій Шевченко, пише 24 Канал.

Збірна святкувала з фанами

Дочекавшись, поки угорці залишать трибуни "Пушкаш Арени", гравці та персонал збірної України підійшли до воріт, за якими розташовувалась гостьова трибуна. Попри те, що наших фанів посадили на верхній ярус аж під самісінький дах стадіону, між фанами та футболістами відбувся момент єднання.

Разом вони під скандування У-кра-ї-на зробили "ісландські оплески" з прискоренням – ритуал, який був звичним для збірної часів, коли Андреа Мальдера ще був тільки асистентом, а не головним тренером.

Святкування збірної України на "Пушкаш-Арені": дивіться відео

Особливий меседж вболівальників збірної

Традиційно фани скористалися нагодою, щоб нагадати світу про війну в Україні та злочини росіян.

На трибунах розгорнули банер із закликом врятувати окуповані Олешки від гуманітарної катастрофи.



Вболівальники збірної України / Фото UA-Football

Залишається сподіватися, що в УЄФА вистачить розуму не звинувачувати Україну в якихось порушеннях через цю акцію – хоча раніше футбольні чиновники неодноразово карали українську асоціацію через сміливість фанів говорити правду.