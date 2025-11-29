Это был четвертый лобовой поединок между Вересом и Карпатами. Команды расписали уже третью очную нулевую мировую, информирует 24 Канал.

К теме Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 14-го тура УПЛ 2025 – 2026

Как закончился матч Верес – Карпаты?

В первом тайме львовяне больше контролировали мяч, нанеся четыре удара в сторону хозяев. Однако ни один из них не был в створ. Большую часть в свой актив записал капитан "львов" Мирошниченко. Жители создали момент после неудачного выхода из обороны в атаку "зелено-белых".

На перерыв команды ушли при нулевом счете на табло стадиона "Авангард".

Во второй половине встречи гости из Львова создали вдвое больше. Сразу несколько опасных прострелов могли завершаться голом. Подопечным Лупашко всегда чего-то не хватало. То в зоне 11 метров не было ни одного игрока на добивании, то защитник Вереса блокировал выстрел игрока Карпат, то еще чего-то.

В конце матча героем для хозяев стал голкипер Горох, который сначала потянул удар Федора, а затем справился с добиванием Сыча.

На последних минутах поединка львовяне почти всей командой висели на воротах "красно-черных". Однако прошить вратаря Вереса не сумели.

Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью в Ровно. Голов фанаты не увидели, а вот борьбы на желтых карточек хватало. Карпатам снова не удалось забить в гостях у Вереса.

Верес – Карпаты 0:0

14-й тур УПЛ пока не щедрый на голы. За три матча на всех было забито лишь один мяч.

Как изменились позиции команды в таблице УПЛ?

Львовский клуб пока сохранил за собой 9-е место в турнирной таблице УПЛ 2025 – 2026, набрав 19 баллов. Зато Верес "дышит в спину" львовянам – 10-я строчка и 18 очков.

Следует отметить, что ровенчане продлили свою беспроигрышную серию до семи матчей.