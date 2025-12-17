Ранее он уже терял абсолют из-за реванша против Тайсона Фьюри. Украинский боксер Александр Грыцив в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказал, захочет ли Александр Усик снова стать абсолютным чемпионом мира в королевском весе.

Захочет ли Усик в третий раз стать абсолютным чемпионом в хевивейте?

Непобедимый боксер уверен, что Усик в будущем захочет в третий раз стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте и в четвертый раз в двух весовых категориях.

Сто процентов. Это был их план. Я был уверен, что он отдаст пояс WBO, после чего захочет в третий раз стать абсолютом в хевивейте,

– ответил Грыцив.

Напомним, что ранее Грыцив сделал свой прогноз на возможный поединок Усика против Деонтея Уайлдера. с которым украинец хочет подраться в 2026 году. Сейчас между командами боксеров продолжаются переговоры.

Важно. Вскоре читайте полное интервью с боксером Грицивым.

Как менеджер Уордли раскритиковал Усика?

Менеджер Фабио Уордли в комментарии talkSPORT Boxing раскритиковал отказ Усика от чемпионского пояса. Майк Офо заявил, что его клиент заслужил право подраться с Александром, но последний сбежал от этого поединка.

"Фабио заслужил право встретиться с чемпионом. Как только он победил Паркера, первое, что он сделал, это вызвал Усика. Он бежит в направлении Усика, а Александр бежит в противоположную сторону. Усик вышел и сказал: "Знаете, я хочу помочь молодому поколению". Когда хоть один боец заботился о бойце, который не входит в его команду? Это полный бред", – заявлял Офо.

Аналитик Адам Кеттеролл обвинял Усика в затягивании принятого решения по поясу WBO. По его мнению, этот титул вообще не был нужен непобедимому украинцу.

Что известно о последнем бое Грицива?