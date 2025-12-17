Вернет ли Усик абсолютное чемпионство и прогноз на бой против Уайлдера: интервью с боксером Грицивым

Александр Грицив – непобедимый украинский боксер из Львова. 13 декабря 2025 года Грицив одержал победу над опытным украинцем Сергеем Радченко.

К сожалению, этот бой закончился уже на его старте, ведь Сергей Радченко получил травму. Александр Грыцив в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал о подготовке и поединке против Радченко, желание Усика подраться с Уайлдером, ближайшее противостояние Пола против Джошуа и перспективы украинского бокса.

К теме "Позволит войти в историю": непобедимый боксер рассказал, зачем Усику бой против Уайлдера

О бое с Радченко и будущем в боксе

Не расстроились из-за того, что бой закончился уже на его старте?

В этом есть две стороны медали. Во-первых, хорошо, что я победил в первом раунде. Плюс сохранил здоровье, не получил травму. А с другой стороны, хотелось реализовать то, что мы нарабатывали, ради чего мы тренировались. В сентябре у меня тоже был бой, который закончился в первом раунде. Хотя соперник был также опытный. Мы готовились к тому, чтобы пройти всю дистанцию, все 10 раундов. В этом случае соперник тоже был опытным, с узнаваемым именем. Не было такого, что мы были уверены, что можем быстро нокаутировать Радченко. Случилось как случилось. Главное, что я одержал победу.



Грицив победил Радченко / Фото из инстаграма боксера

Большинство ваших поединков завершались досрочными победами. Какой из них был для вас самым сложным?

Самый тяжелый бой был, когда я руку сломал. Нужно было боксировать одной рукой. В то же время была постоянная боль.

Если бы не травма Радченко, завершился бы ваш бой досрочно?

Сто процентов. Даже за этот короткий отрезок в ринге почувствовал, что я просто на две головы выше его по мощности. Чисто психологически "съел" бы его. Это инстинктивно чувствуется, что Сергей бы уже никуда от меня не убежал в ринге.

Когда ждать возвращения Грицива в ринг?

Мой следующий бой точно будет весной 2026-го, если нам ничего не помешает. У нас есть договоренность, что с каждым следующим боем мы увеличиваем оппозицию соперника. Мы придерживаемся этого. Конечно, если посмотреть на рекорд Радченко, то может показаться, что мы теряем в оппозиции, но если принимать во внимание его бэкграунд, его прошлые поединки, его медийное имя в Украине. Поэтому этот бой был интересен для промоутера. Мне также было интересно проверить свои силы с ним. Случилось как случилось. Однако я все равно бы переехал его, если не в первом раунде, то бы в первой половине боя. Он бы мог мне предложить что-то свое, но я был в настолько хорошей форме, что был готов на интенсивный бой в течение всех 10 раундов.

Можете назвать имена потенциальных соперников?

Не хочу сейчас называть кого-то, но это точно будет кто-то WBC бриджервейта. Ведь для того, чтобы стать официальным претендентом на чемпионский пояс, нам нужно побить кого-то из топ-10. Насколько нам сказали представители WBC Украины на конгрессе в Таиланде, то после этой победы над Радченко я поднимаюсь на пятое место в мировом рейтинге. В таком случае, если следующий бой я провожу с соперником из топ-10 или топ-15, то буду иметь право претендовать на чемпионский бой.

В таком случае вам придется боксировать уже за межами Украины, ведь вряд ли можно будет убедить кого-то из топов приехать в страну, где идет война?

Они будут договариваться, но я сам уже бы хотел побоксировать за рубежом. Во Львове мы уже выжали максимум из того, что было возможно. Плюс я уже проелся немного публике и наоборот. Думаю, что есть молодые боксеры, которые готовы занять вместо меня эту нишу, а мне уже интереснее было бы побоксировать в других местах. К примеру, на каком-то хорошем вечере бокса в Польше или Великобритании.



Александр Грицив / Фото из инстаграма боксера

Планируете ли переходить в хевивейт?

Да, конечно, есть такие планы. Просто в настоящее время сфокусирован на этом весе. Хотим достичь чемпионского поединка, в котором одержать победу. После чего будем целиться на хевивейт.

Хотели бы бросить кому-то из боксеров вызов?

Не хочу выглядеть смешным, бросая вызов великим боксерам. Мне смешно, когда какой-то ноунейм в боксе вызывает на ринг самого Александра Усика. Будет нелепо, если я брошу вызов Мозесу Итауми. Ведь я и Мозес находится на совершенно разных позициях, рангах и ситуациях. Хотя это не значит, что я слабее его боксер.



Мозес Итаума / Фото Getty Images

А если брать по рангу?

Хотел бы побоксировать с топами своего веса. Там есть поляки Адам Бальский и Кшиштоф Влодарчик, есть серебряный чемпион Райан Мерхи, который сейчас возглавляет рейтинг. Конечно, что все целятся на чемпиона Кевина Лерену. Но я хочу сначала пройти кого-то из перечисленных соперников, чтобы потом уже нацеливаться на Лерену.

С кем из украинских боксеров хотели бы провести бой?

Думаю, с Андреем Новицким, которого бы победил. Мне не импонирует ни его манера поведения, ни бокс, ни то, как он себя ведет за пределами ринга. Его я бы охотно побил бы. А вот с другими украинцами не хотел бы встречаться.

Какие шансы Пола удивить мир, победив Джошуа?

Грицив в эксклюзивном комментарии 24 Каналу уже делал свой прогноз на бой Джейка Пола против Энтони Джошуа, который состоится 19 декабря 2025 года в Майами. Александр сделал уверенный прогноз на Эй Джея, который может нанести серьезные проблемы здоровью Пола-младшего.

Боксер из Львова предположил, сколько раундов может длиться противостояние и реальна ли победа Джейка, на которую ставят единицы.

Может ли вероятное поражение от Пола поставить крест на карьере Джошуа?

Сто процентов. Думаю, что после такого уже не возвращаются. Проиграть не боксеру поставит пятно на карьере Джошуа. Но считаю победу Джейка невозможной. Не вижу реальности такого сценария боя.

Сколько продлится бой?

Многие говорят о победе Джошуа уже в первом раунде. Это так не работает. Он может закончиться в любом раунде. Потому что Джошуа захочет закончить бой красиво. Он не будет форсировать событий со старта, ведь это было бы смешно. Энтони захочет нокаутировать Джейка красивым и точным ударом. А для этого нужно несколько раундов, чтобы пристреляться, почувствовать дистанцию, ритм соперника, ринг. Возможно, бой закончится в первой его половине 3 – 4 раунда. К шестому раунду все закончится.



Бой Пол – Джошуа / Фото Getty Images

Может ли бой Пол – Джошуа негативно повлиять на желание Усика подраться с Джейком в октагоне в 2026-м?

Усик сейчас пытается выйти на американский рынок. Боем с Уайлдером он точно получит большую популярность в США. Также слышал, что он не против побоксировать с Энди Руизом. Это также чистый бой на Штаты. Я так понимаю, что Александр хочет набивать популярности в США для того, чтобы получить большие гонорары и бои, как сейчас подерутся Пол с Джошуа. Это же легкие деньги.

Конечно, этот бой может сказаться на планах Усика подраться в октагоне с Полом. Однако стратегия у Александра очень хорошая, у него хорошая команда, которая добьется того, что себе задумала. Поединок Усика против Пола вполне реален. Конора МакГрегора мы же увидели в ринге. Ради больших денег можно выйти в октагон против Джейка.

Учитывая желание Усика подраться с Уайлдером в первой половине 2026 года, возможно ли будет увидеть встречу украинца против Пола до конца следующего года?

Мне кажется, что здесь не все зависит исключительно от желания Усика. Надо будет посмотреть, как сложится бой против Уайлдера, насколько им удастся продать этот бой в Штатах. Будет интересно.

Что Джошуа получит от работы с командой Усика?

Почему Джошуа решил поработать под руководством команды Усика?

Насколько я знаю, то Энтони хорошо общался с командой Усика после их очных поединков. Думаю, что у Джошуа была встреча с ними после проигранного боя против Даниэля Дюбуа (21 сентября 2024 – 24 Канал) на каком-то из вечеров бокса. Его логику можно понять, ведь Усик является лучшим супертяжеловесом современности. У Александра лучшая выносливость, подвижность, а эти все компоненты являются результатом работы его команды.

Джошуа делает абсолютно логичные вещи, когда пытается что-то изменить в себе. Эй Джей обладает чемпионским характером, который ищет пути для того, чтобы вернуться на правильный путь. Думаю, что это пойдет ему на пользу, потому что британская школа отличается от нашей. Изменение обстоятельств всегда положительно влияет на боксера. Насколько мы уже увидели, то британец тренируется под руководством Егора Голуба и тренера по физподготовке из Польши.

Видео подготовки Джошуа к бою с Полом

Как подготовка с командой Усика повлияет на Джошуа?

Он точно станет выносливее, потому что козырь Усика как раз скрывается в этом аспекте. Вся его подготовка направлена на выносливость. Думаю, они работали над скоростно-силовой выносливостью. Голуб – опытный тренер, который довел Дениса Беринчика до чемпионского пояса. Он точно еще добавит Джошуа в плане бокса и раскроет в Энтони большую эффективность его преимуществ в ринге.

Закрывает ли работа Джошуа с украинской командой перед ним двери по трилогии с Усиком?

Конечно. Джошуа хотят организовать бой с Фьюри. Его команда сделает один бой, затем, возможно, будет реванш против Тайсона. Думаю, что Энтони уже не думает об Усике, ведь Александр уже дважды был лучше него. Этот бой не имеет смысла. Разве что Джошуа завоюет чемпионский пояс, но на данный момент не вижу возможности этого поединка.

Как бой Фьюри – Джошуа переплюнет поединки Усика?

Кроме этого авторитетный журнал The Ring уже анонсировал британскую битву Тайсона Фьюри против Энтони Джошуа, которая может прийтись на 2026 год.

The Ring уже анонсировал битву Джошуа против Фьюри. Кто победит в британской битве?

Я буду болеть за Джошуа. Всегда импонировал мне как боксер и человек. Слежу за его выступлениями с чемпионата мира в Баку 2011-го года. Одним из переломных моментов в карьере Энтони был бой против Кличко. Его поведение и бокс мне импонировал. С тех пор я стал его фанатом. У него есть все шансы, чтобы победить Фьюри.

Это будет очень интересный бой. Он может собрать очень много зрителей и трансляций. Это может быть более грандиозный бой, чем первая встреча за абсолют Фьюри и Усика. Сейчас они будут правильно раскручивать противостояние. Это будет топовый бой.



Фьюри против Джошуа / Коллаж 24 Канала, Getty Images

Захочет ли Усик вернуть себе звание абсолютного чемпиона?

Недавно Усик заговорил о желании провести бой против Уайлдера в 2026 году. Была информация, что переговоры между командами боксеров уже продолжаются. Если стороны ударят по рукам, то данное противостояние может состояться уже в первой половине следующего года. Речь идет о феврале – апреле 2026-го.

Станет ли Уайлдер настоящей опасностью для Усика?

Уайлдер является довольно неудобным соперником с хорошим ударом. Если он хорошо подготовится, то этот бой может стать потенциально интересным. Но не уверен, что Деонтею удастся создать проблемы Усику. Вообще не знаю, кто из боксеров мог бы сейчас нести угрозу Александру. Все равно этот поединок будет интересным. Если Уайлдер хорошо подготовится, то это противостояние может пройти все установленные раунды. Если же Деонтей будет в такой плохой форме, как в своих предыдущих боях, где уже на экваторе поединка он начал сдавать, то он просто не выдержит нарастающего темпа Усика, тогда все закончится для него плачевно.

Захочет ли Усик вернуть себе звание абсолютного чемпиона?

Сто процентов. Это был их план. Я был уверен, что он отдаст пояс WBO, после чего захочет в третий раз стать абсолютом в хевивейте.



Александр Усик / Фото Getty Images

Тогда Усик таки может выйти в ринг против Уордли?

Если Фабио удержит чемпионский титул. Также Усику приписывают бой против победителя пары Агит Кабаел – Дамиан Кныба. Этот поединок будет для немца защитой звания временного чемпиона мира по версии WBC. К слову, меня звали спарринговать именно с этим поляком.

Обратите внимание! Бой Кабаел – Кныба запланирован на 10 января 2026 года.

С кем еще может подраться Усик?

Возможную будет такое, что ему придется избавиться еще одного пояса. Не исключено также, что за этот промежуток времени состоится бой Уордли. И тогда по линии WBO Александр проведет бой и в третий раз станет абсолютным чемпионом. Возможно, это будет бой против кого-то из Великобритании. Лично мне было бы интересно увидеть бой Усика против Итаумы. Хотя на место Фрэнка Уоррена я бы тоже не подставлял свою главную звезду, которая может быть преемником Александра. Не уверен, что украинец захочет подраться с победителем боя Кабаел – Кныба.

Золотая эра во главе с Усиком понемногу отходит, Какие украинские боксеры станут преемниками "золотой эры" во главе с Усиком, которая понемногу идет к логическому финалу?

Грицив, Даниил Лозан. Думаю, что в следующем году мы увидим Александра Хижняка на профи-ринге. Также выделю Арсения Резниченко и Ярослава Михалушко.

Майк Тайсон уже анонсировал свой поединок против Флойда Мейвезера. Реально ли вообще это противостояние?

Какой-то кринж. После последнего выступления Тайсона против Пола вообще не понимаю, как он будет снова драться. После стартовых раундов было жалко даже смотреть на издевательства над Майком. А Мейвезер еще и меньше в два раза Тайсона. Это для меня какой-то сюр. Сложно представить просто такое противостояние в реальности.