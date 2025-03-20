МОК поставил точку в вопросе бокса на Олимпиаде: какое решение принял комитет
- Международный олимпийский комитет принял решение вернуть бокс в программу Олимпийских игр, лишив Международную боксерскую ассоциацию права проводить олимпийские турниры.
- На 114-й сессии МОК решение было принято единогласно, присутствовали представители организации World Boxing.
- World Boxing была создана в 2023 году для сохранения бокса в олимпийской программе, а на Олимпиаде-2024 украинский боксер Александр Хижняк получил золотую медаль.
Международный олимпийский комитет принял решение о возвращении бокса в программу Олимпийских игр. Организация поставила окончательную точку в этом вопросе.
МОК лишил Международную боксерскую ассоциацию (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, права проводить олимпийские турниры. В 2023 году была создана организация Worl Boxing с целью сохранить бокс в олимпийский программе.
Читайте также Усик впервые отреагировал на ультиматум от WBO по защите пояса
Вернется ли бокс в олимпийскую программу
На 114-й сессии МОК приняли окончательное решение о возвращении бокса в программу Олимпиады. Его приняли единогласно, пишет 24 канал со ссылкой на IOC Media.
Спасибо за одобрение возвращения бокса в олимпийскую программу. Мы можем с нетерпением ждать замечательный олимпийский боксерский турнир,
– сказал президент МОК.
На заседании присутствовали глава World Boxing Борис ван дер Ворст и глава олимпийской комиссии при World Boxing Геннадий Головкин.
Напомним, что на Олимпиаде-2024 украинский боксер Александр Хижняк стал обладателем золотой медали.