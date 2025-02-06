"Он счастлив": промоутер Фьюри ответил, вернется ли британец на ринг

Британский промоутер Фрэнк Уоррен отреагировал на слухи о возвращении Тайсона Фьюри на ринг. Он ответил, планирует ли "Цыганский король" возвращаться.

В понедельник, 13 января, Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры. Спортсмен хочет провести время со своей семьей.

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Вернется ли Фьюри на ринг

Промоутер "Цыганского короля" отметил, что на данный момент информация о возвращении Фьюри ложная, пишет 24 канал со ссылкой на DAZN.

Я говорю это искренне, потому что Тайсон – очень уникальный человек. Я говорил с ним несколько раз после заявления. Но не о том, чтобы снова драться. Если он это сделает, это должен быть его выбор. Он очень состоятельный человек, он заработал серьезные деньги,

– сказал Фрэнк Уоррен.

Напомним, что после второго поражения от украинца появились слухи, что "Цыганский король" проведет бой против Энтони Джошуа или Владимира Кличко.