"Он уже все": украинский экс-чемпион мира о карьере Ломаченко

Украинский боксер Александр Гвоздик высказался о карьере Василия Ломаченко. Он ответил, вернется ли скандальный боксер на ринг.

Уже длительное время ходят слухи о том, что Василий Ломаченко раздумывает над завершением карьеры. Пока неизвестно, вернется ли боксер на ринг в 2025 году.

Читайте также Отдай пояс и уходи на пенсию, – Стивенсон разозлился на Ломаченко

Вернется ли Ломаченко на ринг

Гвоздик сказал, что Василия больше не увидят поскольку он столкнулся с проблемами со здоровьем, пишет 24 канал со ссылкой на ESNEWS.

Все зависит от того, действительно ли Лома хочет драться, ведь я слышал, что он уже все. Я не знаю. Его команда ничего не объявляет, они молчат. Я слышал, что он ждет результатов МРТ,

– сказал украинский боксер.

Напомним, что последний раз Ломаченко выходил на ринг в мае 2024 года. В поединке против экс-абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа победу техническим нокаутом одержал представитель Украины.