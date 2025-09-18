Львовские Карпаты не могут занести себе в актив старт нового сезона Украинской Премьер-лиги-2025/2026. За 5 туров "львы" потерпели одно поражение и аж четыре раза играли вничью.

В 5-ти стартовых турах команда Владислава Лупашко набрала лишь 5 баллов и иду вблизи зоны плей-офф на вылет из УПЛ. В то же время Карпаты остаются единственной командой, которая не получила еще ни одной победы в новом розыгрыше украинского первенства, информирует 24 Канал.

Кто может заменить Лупашко в Карпатах?

Такой старт нового сезона изрядно огорчил и даже разозлил привередливую львовскую публику. В футбольных кругах начали поговаривать о возможном увольнении Владислава Лупашко с должности главного тренера "зелено-белых". Фанаты заметили, что команда проваливает первые таймы, где играет "без сердца". Зато включается после перерыва и лезет из себя, чтобы не проиграть. Об этом уже также говорил и сам Владислав Викторович.

На трибунах все чаще можно услышать диалоги, что Карпатам нужен тренер с "голосом". Такой наставник, который бы мог завести команду своей харизмой в раздевалке, где-то "напихать" футболистам, чтобы те наконец проснулись.

Между фанатами на домашних поединках появляются отдельные разговоры о том, что нынешнему наставнику их любимой команды следует научиться несколько повышать голос на своих подопечных, когда это нужно во время матчей. По их мнению, спокойная манера объяснений тренера не всегда подходит футболистам.

В то же время далеко не все болельщики соглашаются с кадровым выбором Лупашко. В большинстве случаев это касается львовских воспитанников. Карпаты уже отдали назад в Рух Илью Квасницу, Олег Федор и Ярослав Карабин не имеют места в стартовом составе львовян. На эту тему в пабликах разворачивается тоже горячая дискуссия.

Юрий Вернидуб

На фоне этого была информация, что якобы президент Карпат Владимир Маткивский встречался с бывшим наставником Кривбасса Юрием Вернидубом. Однако сам тренер опроверг эти слухи.



Юрий Вернидуб / Фото ФК Кривбасс

Я дома, пока ничего нет. Не читайте ту ложь, что пишут, там ничего правдивого нет. Я дома сейчас,

– сказал Вернидуб изданию Трибуна.

Эти слухи выглядят абсурдными еще и из-за того, какие у Вернидуба отношения с львовским клубом. Юрий Николаевич проигнорировал традиционное рукопожатие до и после матчей между тренерами. Все из-за нецензурной брани в их сторону от Игоря Ермакова из Карпат. Вернидуб был обижен из-за этого поведения помощника тренера львовян.

Единственное, что я скажу по тому всему – может, меня снова начнут наказывать или как там: руку я точно не пожму ни одному тренеру этой команды. После тех слов, которые я услышал в адрес клуба Кривбасс, меня никто не заставит подойти и подать руку. Это точно, вообще,

– заявлял Вернидуб.

Поэтому вряд ли руководство "зелено-белых" решилось бы начать сотрудничество с этим специалистом, ведь вряд ли его бы тепло принял львовский болельщик.

С июня 2025-го наставник остается без команды. Его последним клубом как раз был Кривбасс, во главе которого он провел 96 матчей. Также Вернидуб-старший поработал с луганской Зарей (266), солигорским Шахтером (31), молдавским Шерифом (56). Был ассистентом главного тренера в запорожском Металлурге.

Олег Лужный

В то же время начали появляться слухи о возможном возвращении в Карпаты Олега Лужного. Олег Романович – львовянин, который играл за СКА Львов, был в структуре Карпат. Лужный всегда выделялся своим бойцовским характером и лидерством, которое довело его до самого лондонского Арсенала (в 1999-м).



Олег Лужный / Фото ФК Динамо

Также Лужный прошел школу Валерия Лобановского, поиграл за Динамо и очень часто носил капитанскую повязку. Такой харизматичный человек и уроженец Львова точно бы хорошо влился во главе коллектива. Захочет ли сам Лужный возглавить Карпаты? Это еще тот вопрос.

Сейчас Олег Романович занимается работой в УАФ. Он лишь однажды полноценно возглавлял команду. Было это летом 2012-го, когда львовский специалист стал главным тренером симферопольской Таврии. Между этим Лужный был ассистентом тренера и исполняющим его обязанности в Динамо Киев.

К примеру, легенда Карпат Игорь Кульчицкий в комментарии Sport.ua высказывал свое мнение относительно возможного варианта в виде Лужного для "львов".

"Пока смены тренера нет, однако если у команды результатов совсем не будет, то разве что тогда будут рассматривать его кандидатуру, – сказал он. – И вот я не знаю, захочет ли Лужный идти в Карпаты – он любит, когда команда играет и показывает результаты. А вот в киевское Динамо он бы пошел. И как бы там ни было, а его кандидатура во львовском клубе наверняка рассматривалась бы", – сказал Кульчицкий.

Мирон Маркевич

Мирон Маркевич стал тем тренером, который снова вернул Карпаты в УПЛ. Крайний приход Мирона Богдановича во львовский клуб датировался летом 2023-го. Тогда легендарный тренер провел во главе львовян 29 матчей и вывел команду из Первой лиги Украины.



Мирон Маркевич / Фото ФК Карпат

На фоне неудачных результатов в сообществах львовского клуба фанаты начали частенько писать: "Верните Маркевича!". Эта фраза уже даже стала определенным "культом" среди львовских болельщиков, особенно, это касается комментариев на странице Карпат в фейсбуке.

Вряд ли эти призывы фанов убедят Маркевича вернуться к тренерской работе. Сам Мирон Богданович в комментарии 24 Канала рассказывал, что не планирует возобновлять работу тренера. Он довольствуется игрой в футбол, поездками к военным и жизнью на заслуженной пенсии.

Нет, не возвращаюсь к тренерскому креслу. Я играю в футбол 2 – 3 раза в неделю, получаю от этого удовольствие,

– откровенно рассказывал Маркевич.

Игорь Йовичевич

Имя Игоря Йовичевича также звучало на трибунах стадиона "Украина" во время последнего матча против Полтавы. 51-летний хорват не является чужим человеком для львовского болельщика. В течение всей жизни Йови дважды приходил в Карпаты. Сначала он был игроком "зелено-белых" (27 матчей). А потом вернулся в статусе исполняющего обязанности главного тренера (45 игр, сезон-2014/2015). К Йови хорошо относились фаны команды.



Игор Йовичевич / Фото ФК Шахтер

Йовичевич очень талантливый и темпераментный наставник. Хорват хорошо умеет завести команду, когда это нужно. Иностранный специалист прекрасно себя проявил в самый сложный период, когда возглавлял донецкий Шахтер. Тогда Йовичевич привел "горняков" к чемпионству, хотя потерял почти всех своих иностранных лидеров. Хорватский специалист не побоялся полномасштабной войны.

Летом 2023-го Йови покинул Украину, где он провел часть своей жизни. Также он поработал с Днепром-1 (46 поединков). Даже за рубежом хорват продолжал поддерживать Украину, выходя на мирные акции вместе с украинцами.

С июня 2025-го Йовичевич находится без работы. Его последним клубом сейчас является болгарский Лудогорец (42 матча). Хорват привел команду к треблу в сезоне-2024/2025.

Пока точно неизвестно, какой будет судьба Лупашко в Карпатах. Были слухи, что президент львовского клуба дал Владиславу Викторовичу два матча на исправление ситуации. В первом из них "львы" неожиданно дома не смогли переиграть дебютанта УПЛ СК Полтаву 1:1. Второй будет игра на Кубок против черновицкой Буковины, которая стартует 18 сентября в 15:30.

В то же время была противоположная информация, что Маткивский доверяет Лупашко и заверил, что вместе будут возвращать положительный результат. Львовскому болельщику только следует ждать, как будет развиваться вся эта ситуация ..