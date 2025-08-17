Львовские Карпаты стали единственным клубом, который стал обладателем трофея из Первой лиги. 24 Канал рассказывает о пути "львов" к победе в Кубке СССР-1969.

Как Карпаты выиграли Кубок СССР-1969?

"Зелено-белые" начали свой путь к победе в Кубке СССР-1969 с зонального этапа. Карпаты в 12 финала сыграли против Азовца из Жданова. Первая встреча закончилась нулевой ничьей, а матч-переигровка закончился победой "львов" со счетом 1:2. Хозяевам удалось быстро открыть счет благодаря усилиям Ярослава Кикотя. Еще до перерыва Владимир Данилюк сравнял цифры на табло. Встреча снова шел к мировому счету, но за две минуты до конца матча Янош Габовда принес победу Карпатам.

Весной 1969 года Карпаты в одном из трех финалов зонального этапа встречались против одесского СКА. Поединок закончился минимальной победой львовского клуба. Автором единственного и победного гола в поединке стал нападающий Карпат Геннадий Лихачев (на 86-й минуте игры). Этот гол вывел "львов" в 1/16 финала Кубка СССР и заставил местную львовскую публику, которая собралась на стадионе "Дружба", беситься.



Карпаты победили в Кубке СССР-1969 / Фото с сайта львовского клуба

Подопечные Эрнеста Юста вышли на ереванский Арарат. Основное время матча закончилось нулями на табло стадиона "Дружба". В первом экстратайме ереванский клуб наконец-то размочил нули на табло 1:0. На 104-й минуте Карпаты сравняли счет после реализованного пенальти Лихачевым. Финал не перерос в серию 11-метровых. На 114-й минуте Игорь Кульчицкий принес победу "зелено-белым" 2:1.

Сенсационный путь Карпат

За выход в четвертьфинал Карпаты соревновались с одесским Черноморцем. Первый тайм закончился "сухой" мировой. На старте второй 45-минутки Габовда ударом головой открыл счет в поединке. Еще через 6 минут Лихачев удвоил преимущество львовян 2:0, установив окончательный счет встречи 1/8 финала. Карпаты Львов сенсационно вышли в четвертьфинал Кубка СССР-1969.

В 1/4 финала Карпаты минимально переиграли Труд (Воронеж), а уже в полуфинале "львы" попали на Судостроитель из Николаева. Уже в первом тайме львовяне дважды забили в ворота николаевского клуба. Забивал Лихачев и Габовда.

17 августа 1969 года Карпаты провели финальный матч Кубка СССР против СКА (Ростов-на-Дону). На 20-й минуте Зинченко вывел гостей вперед. Команда Юста смогли отыграться на 62-й минуте матча, когда Лихачев отметился голом. Еще через четыре минуты Булгаков вывел Карпаты вперед 2:1, установив окончательный счет финала в Москве.

Справка. Состав Карпат: Турпак, Герег, Поточняк, Данильчук, Сыров, Броварской, Данилюк, Булгаков, Габовда, Кульчицкий и Лихачев.

Видеообзор финала Кубка СССР-1969