Львівські Карпати не можуть занести собі в актив старт нового сезону Української Прем'єр-ліги-2025/2026. За 5 турів "леви" зазнали однієї поразки та аж чотири рази грали внічию.

У 5-ти стартових турах команда Владислава Лупашка набрала лише 4 бали та йде поблизу зони плей-оф на виліт із УПЛ. Водночас Карпати залишаються єдиною командою, яка не здобула ще жодної перемоги у новому розіграші української першості, інформує 24 Канал.

Хто може замінити Лупашка у Карпатах?

Такий старт нового сезону неабияк засмутив та навіть розлютив вибагливу львівську публіку. У футбольних колах почали поговорювати про можливе звільнення Владислава Лупашка із посади головного тренера "зелено-білих". Фанати помітили, що команда провалює перші тайми, де грає "без серця". Натомість вмикається по перерві та лізе із себе, аби не програти. Про це вже також говорив й сам Владислав Вікторович.

На трибунах все частіше можна почути діалоги, що Карпатам потрібен тренер із "голосом". Такий наставник, який би міг завести команду своєю харизмою у роздягальні, десь "напіхати" футболістам, аби ті нарешті прокинулись.

Між фанатами на домашніх поєдинках з'являються непоодинокі розмови про те, що нинішньому наставнику їх улюбленої команди слід навчитись дещо підвищувати голос на своїх підопічних, коли це потрібно під час матчів. На їх думку, спокійна манера пояснень тренера не завжди підходить футболістам.

Водночас далеко не усі уболівальники погоджуються із кадровим вибором Лупашка. У більшості випадків це стосується львівських вихованців. Карпати вже віддали назад у Рух Іллю Квасницю, Олег Федор та Ярослав Карабін не мають місця у стартовому складі львів'ян. На цю тему у пабліках розгортається теж гаряча дискусія.

Юрій Вернидуб

На тлі цього була інформація, що начебто президент Карпат Володимир Матківський зустрічався із колишнім наставником Кривбаса Юрієм Вернидубом. Однак сам тренер заперечив ці чутки.



Юрій Вернидуб / Фото ФК Кривбас

Я вдома, поки нічого немає. Не читайте ту брехню, що пишуть, там нічого правдивого немає. Я вдома зараз,

– сказав Вернидуб виданню Трибуна.

Ці чутки виглядають абсурдними ще й через те, які у Вернидуба стосунки із львівським клубом. Юрій Миколайович проігнорував традиційне рукостискання до та після матчів між тренерами. Все через нецензурну лайку у їхній бік від Ігоря Єрмакова з Карпат. Вернидуб був ображений через цю поведінку помічника тренера львів'ян.

Єдине, що я скажу по тому всьому – може, мене знов почнуть карати чи як там: руку я точно не потисну жодному тренеру цієї команди. Після тих слів, які я почув на адресу клуба Кривбас, мене ніхто не змусить підійти й подати руку. Це точно, взагалі,

– заявляв Вернидуб.

Тому навряд керівництво "зелено-білих" наважилось би почати співпрацю із цим спеціалістом, адже вряд його б тепло прийняв львівський уболівальник.

Із червня 2025-го наставник залишається без команди. Його останнім клубом якраз був Кривбас, на чолі якого він провів 96 матчів. Також Вернидуб-старший попрацював із луганською Зорею (266), солігорським Шахтарем (31), молдавським Шерифом (56). Був асистентом головного тренера у запорізькому Металургу.

Олег Лужний

Водночас почали з'являтись чутки про можливе повернення у Карпати Олега Лужного. Олег Романович – львів'янин, котрий грав за СКА Львів, був у структурі Карпат. Лужний завжди виділявся своїм бійцівським характер та лідерством, яке довело його до самого лондонського Арсенала (у 1999-му).



Олег Лужний / Фото ФК Динамо

Також Лужний пройшов школу Валерія Лобановського, пограв за Динамо та дуже часто носив капітанську пов'язку. Такий харизматичний чоловік та уродженець Львова точно б гарно влився на чолі колективу. Чи захоче сам Лужний очолити Карпати? Це ще те питання.

Наразі Олег Романович займається роботою в УАФ. Він лише одного разу повноцінно очолював команду. Було це у влітку 2012-го, коли львівський фахівець став головним тренером сімферопольської Таврії. Поміж цим Лужний був асистентом тренера та виконувачем його обов'язків у Динамо Київ.

До прикладу, легенда Карпат Ігор Кульчицький у коментарі Sport.ua висловлював свою думку щодо можливого варіанту у вигляді Лужного для "левів".

"Поки що зміни тренера немає, проте якщо у команди результатів зовсім не буде, то хіба що тоді будуть розглядати його кандидатуру, – сказав він. – Та от я не знаю, чи захоче Лужний йти у Карпати – він любить, коли команда грає і показує результати. А от у київське Динамо він би пішов. Та хай там як, а його кандидатура у львівському клубі напевно що розглядалася б", – сказав Кульчицький.

Мирон Маркевич

Мирон Маркевич став тим тренером, який знову повернув Карпати в УПЛ. Крайній прихід Мирона Богдановича у львівський клуб датувався влітку 2023-го. Тоді легендарний тренер провів на чолі львів'ян 29 матчів та вивів команду із Першої ліги України.



Мирон Маркевич / Фото ФК Карпат

На тлі невдалих результатів у спільнотах львівського клубу фанати почали частенько писати: "Верніть Маркевича!". Ця фраза вже навіть стала певним "культом" серед львівських уболівальників, особливо, це стосується коментарів на сторінці Карпат у фейсбуці.

Навряд ці заклики фанів переконають Маркевича повернутись до тренерської роботи. Сам Мирон Богданович у коментарі 24 Каналу розповідав, що не планує відновлювати роботу тренера. Він задовольняється грою у футбол, поїздками до військових та життям на заслуженій пенсії.

Ні, не повертаюсь до тренерського крісла. Я граю у футбол 2 – 3 рази на тиждень, отримую від цього задоволення,

– відверто розповідав Маркевич.

Ігор Йовічевіч

Ім'я Ігоря Йовічевіча також лунало на трибунах стадіону "України" під час крайнього матчу проти Полтави. 51-річний хорват не є чужою людиною для львівського уболівальника. Протягом всього життя Йові двічі приходив у Карпати. Спершу він був гравцем "зелено-білих" (27 матчів). А згодом повернувся у статусі виконувача обов'язків головного тренера (45 ігор, сезон-2014/2015). До Йові гарно ставились фани команди.



Ігор Йовічевіч / Фото ФК Шахтар

Йовічевіч дуже талановитий та темпераментний наставник. Хорват гарно вміє завести команду, коли це потрібно. Іноземний спеціаліст чудово себе проявив у найскладніший період, коли очолював донецький Шахтар. Тоді Йовічевіч привів "гірників" до чемпіонства, хоча втратив майже усіх свої іноземних лідерів. Хорватський спеціаліст не побоявся повномасштабної війни.

Влітку 2023-го Йові покинув Україну, де він провів частину свого життя. Також він попрацював із Дніпром-1 (46 поєдинків). Навіть за кордоном хорват продовжував підтримувати Україну, виходячи на мирні акції разом із українцями.

Із червня 2025-го Йовічевіч перебуває без роботи. Його останнім клубом наразі є болгарський Лудогорець (42 матчі). Хорват привів команду до треблу у сезоні-2024/2025.

Наразі достеменно невідомо, якою буде доля Лупашка у Карпатах. Були чутки, що президент львівського клубу дав Владиславу Вікторовичу два матчі на виправлення ситуації. У першому із них "леви" несподівано вдома не змогли переграти дебютанта УПЛ СК Полтаву 1:1. Другою буде гра на Кубок проти чернівецької Буковини, яка стартує 18 вересня о 15:30.

Водночас була протилежна інформація, що Матківський довіряє Лупашку та запевнив, що разом будуть повертати позитивний результат. Львівському уболівальнику лише слід чекати, як буде розвиватись уся ця ситуація…