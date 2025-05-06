Игрок Шахтера Лассина Траоре остается одним из самых колоритных легионеров клуба. Буркиниец уже четыре года выступает в команде и стал своим в Украине.

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Лассина зажигает

Недавно нападающий решил развлечь фанатов клуба веселыми видеороликами, сообщает 24 Канал. В инстаграме Шахтера опубликовали шуточные видео с участием Траоре.

Лассина принял участие в рекламе шампуня и минеральной воды. При этом 24-летний африканец показал не только мастер-класс по актерской игре, а еще и продемонстрировал прекрасную украинскую речь.

Видео смешной рекламы с участием Траоре:

Напомним, что Траоре присоединился к Шахтеру в 2021 году. Дончане заплатили Аяксу 10 миллионов евро за нападающего. Начало карьеры в новом клубе выдалось мощным для игрока – 8 голов в десяти матчах.

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Впрочем, осенью Лассина получил тяжелую травму. При этом он стал едва ли не единственным легионером, который остался в Шахтере с началом полномасштабной войны. В конце концов за четыре года Траоре забил 24 гола в 95 матчах за "горняков", а также дважды стал чемпионом Украины.