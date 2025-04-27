Во Львове завершился центральный матч 26-го тура чемпионата Украины. Шахтер и Динамо в украинском "Классическом" сыграли в боевую ничью (2:2), пишет 24 Канал.

Читайте также Огненный камбэк Динамо: команда Шовковского вырвала ничью в матче с Шахтером

Символический удар в матче Шахтер – Динамо

Перед началом поединка символический удар выполнил украинский военнослужащий Роман Грибов. Героический защитник Змеиного – автор легендарной фразы о "русском военном корабле".

Символический удар Романа Грибова: смотрите видео

Легендарная фраза Грибова

24 февраля 2022 года Роман вместе с побратимами находился на острове Змеиный. Тогда россияне с крейсера "Москва" поставили ультиматум небольшому гарнизону – сложить оружие и сдаться. В ответ Грибов сказал оккупантам: "русский военный корабль – иди на **й".

Эта фраза стала одним из символов борьбы с российскими оккупантами. Она сплотила миллионы украинцев.

По мотивам ответа пограничников художниками была создана плакатная версия события. На ней изображен украинский воин и крейсер "Москва", который утонул 14 апреля 2022 года.