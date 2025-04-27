У Львові завершився центральний матч 26-го туру чемпіонату України. Шахтар та Динамо в українському "Класичному" зіграли в бойову нічию (2:2), пише 24 Канал.

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Символічний удар в матчі Шахтар – Динамо

Перед початком поєдинку символічний удар виконав український військовослужбовець Роман Грибов. Героїчний захисник Зміїного – автор легендарної фрази про "русскій воєнний корабль".

Символічний удар Романа Грибова: дивіться відео

Легендарна фраза Грибова

24 лютого 2022 року Роман разом з побратимами перебував на острові Зміїний. Тоді росіяни з крейсеру "Москва" поставили ультиматум невеличкому гарнізону – скласти зброю та здатися. У відповідь Грибов сказав окупантам: "русский воєнний корабль – йди на **й".

Ця фраза стала одним із символів боротьби з російськими окупантами. Вона згуртувала мільйони українців.

За мотивами відповіді прикордонників митцями була створена плакатна версія події. На ній зображений український воїн та крейсер "Москва", який потонув 14 квітня 2022 року.